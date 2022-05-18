В среду, 18 мая, по городскому маршруту №8 пустили автобус, который обычно ездит по пригороду. Там были мягкие сиденья и открывалась только одна дверь — возле водителя.

Одна из пассажирок возмутилась, что автобус неудобный, хотя ей и досталось «сидячее» место. «Ещё бы карету пустили», — сказала она.

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На что кондуктор (известная среди случчан своим юмором и жизнерадостным характером) ей ответила, что транспорт пришлось заменить, потому что обычный городской автобус не смог выйти на рейс. И добавила в шутку: «Нармальная «8-ка». Затое нікуды не паўцякаюць. Усіх абілецім».