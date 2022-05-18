В Слуцке задержали серийных «соцработниц». Их подозревают в краже $20 000 у пожилой бобруйчанки

Во вторник, 17 мая, в Слуцке сотрудники милиции задержали двух жительниц Бобруйска, которых подозревают в том, что они обокрали пенсионерку (1941 года рождения), сообщает МВД.

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Как рассказал Александр Кричко, начальник отдела уголовного розыска ГУВД Бобруйска, правоохранители установили, что 12 мая в Бобруйске 50-летняя и 60-летняя местные жительницы представились социальными работниками и зашли в дом пенсионерки. Отвлекая её разговорами, посетительницы осмотрели жилище, нашли крупную сумму денег и удалились. Только после их ухода обнаружилась пропажа всех сбережений — около $20000, которые хранились в конвертах. Потерпевшая обратились в милицию.

Жительниц Бобруйска объявили в розыск. Характерный почерк «работы» навёл оперативников на след подозреваемых. Их нашли и задержали в Слуцке, по месту жительства одной из них. Там же сотрудники милиции обнаружили и изъяли похищенные деньги.

В отношении бобруйчанок возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.