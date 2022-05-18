«Слуцкі край» опубликовал финансовые результаты работы организаций Слуцкого района за I квартал 2022 года. Согласно публикации, всего по району были рентабельными 50 организаций.

Это — 75,8% от общего числа организаций района. Рентабельность продаж свыше 10% имели 26% рентабельных организаций района. Получается, что от общего числа всех организаций это меньше 15%.

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Рентабельность продаж в целом по району составила 11,3%, в том числе в организациях промышленности – 12,2%, сельского хозяйства – 9,7%.