«Слуцкі край» опубликовал финансовые результаты работы организаций Слуцкого района за I квартал 2022 года. Согласно публикации, всего по району были рентабельными 50 организаций.
Это — 75,8% от общего числа организаций района. Рентабельность продаж свыше 10% имели 26% рентабельных организаций района. Получается, что от общего числа всех организаций это меньше 15%.
Судя по данным издания «Белорусы и рынок», опирающегося на информацию Национального статистического комитета, в I квартале 2022 года медиана по рентабельности в РБ была ниже 5% (успешной работой предприятия считается рентабельность выше 10%. А от 5 до 10% — как относительно хороший результат).
Компании с отрицательной или малой (0-5%) рентабельностью входят в круг уязвимых в кризисные периоды. Потому неслучайно в Беларуси чиновники часто выделяют эту группу предприятий из общей массы и обращают на неё пристальное внимание.