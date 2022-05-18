Во вторник, 24 мая, Слуцкий райисполком проводит повторный аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Два — в самом Слуцке, а два — в районе.

Все участки продаются в частную собственность.

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Лот № 1. Участок в Слуцке

Адрес — ул. Копыльская, 98.

— ул. Копыльская, 98. Начальная цена — 12 959,7 рубля.

— 12 959,7 рубля. Площадь земельного участка — 0,1089 га.

— 0,1089 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.

Лот № 2. Участок в деревне Покрашево

Адрес — Покрашевский с/с, д. Покрашево, ул. Солнечная, У-50.

— Покрашевский с/с, д. Покрашево, ул. Солнечная, У-50. Начальная цена — 2 000 рублей.

— 2 000 рублей. Площадь земельного участка — 0,181 га.

— 0,181 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.

Лот № 3. Участок в деревне Белый Бор

Адрес — Гацуковский с/с, д. Белый Бор, ул. Партизанская (возле дома № 2 и № 4).

— Гацуковский с/с, д. Белый Бор, ул. Партизанская (возле дома № 2 и № 4). Начальная цена — 2000 рублей.

— 2000 рублей. Площадь земельного участка — 0,2175 га.

— 0,2175 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.

Лот № 4. Участок в Слуцке

Адрес — ул. Малопадерская, 17.

— ул. Малопадерская, 17. Начальная цена — 10 453,5 рубля.

— 10 453,5 рубля. Площадь земельного участка — 0,1515 га.

— 0,1515 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.