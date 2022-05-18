Во вторник, 24 мая, Слуцкий райисполком проводит повторный аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Два — в самом Слуцке, а два — в районе.
Все участки продаются в частную собственность.
Лот № 1. Участок в Слуцке
- Адрес — ул. Копыльская, 98.
- Начальная цена — 12 959,7 рубля.
- Площадь земельного участка — 0,1089 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.
Лот № 2. Участок в деревне Покрашево
- Адрес — Покрашевский с/с, д. Покрашево, ул. Солнечная, У-50.
- Начальная цена — 2 000 рублей.
- Площадь земельного участка — 0,181 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.
Лот № 3. Участок в деревне Белый Бор
- Адрес — Гацуковский с/с, д. Белый Бор, ул. Партизанская (возле дома № 2 и № 4).
- Начальная цена — 2000 рублей.
- Площадь земельного участка — 0,2175 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.
Лот № 4. Участок в Слуцке
- Адрес — ул. Малопадерская, 17.
- Начальная цена — 10 453,5 рубля.
- Площадь земельного участка — 0,1515 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.
Заявления об участии в аукционе принимаются по 20 мая включительно. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 7 57 08, 7 54 84, 7 50 64.