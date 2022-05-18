На улице Магистральной в Слуцке устанавливают новую остановку. Фотофакт

Отдел новостей
-
0

Случчанка Наталья в среду, 18 мая, прислала в «Кур’ер» фото, как на улице Магистральной в Слуцке устанавливают новую автобусную остановку. «До того, как начали делать дорогу, была остановка только в сторону города», — написала она.

На улице Магистральной в Слуцке устанавливают новую остановку. Фотофакт
Фото: Наталья