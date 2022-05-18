Два года назад для территории, которая ограничена улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», разработали проект нового микрорайона. Уже выделен участок под первую многоэтажку. Её планируют начать строить уже в июне этого года.

Всего здесь хотят возвести семь домов (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир.

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«На этой площадке впервые в городе будет представлено совершенно другое благоустройство. Никаких парковок, стоянок возле домов, кроме как для людей с инвалидностью, не будет, — рассказывал «Кур’еру» Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района. — Все стоянки будут кругом жилья вдоль улиц Ивановского, Магистральная и Борисовца. А в середине микрорайона из семи домов будет сделано «ядро» — площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, площадка для выгула собак, велодорожки, пешеходные связи. Мы перенимаем опыт Минска. Там сейчас строят такие микрорайоны».

В 2020 году Игорь Родионов говорил, что этот микрорайон — перспектива строительства на 2022-2023-й.

По данным «Публичной кадастровой карты», участок под первый дом отвели 29 апреля. На месте уже работает кран, строители готовят площадку под фундамент, а участок обнесён забором.

Это будет девятиэтажка с двумя подъездами на 90 квартир, пояснил «Кур’еру» Сергей Кулик, главный инженер УКСа Слуцкого района. Пока что только выделен участок под новый дом. Сейчас УКС ждёт разрешения на строительство. Сами работы запланированы на июнь, а многоэтажку сдадут в 2020 году. Подрядная организация — Солигорский ДСК.

Напомним, «Кур’ер» делал обзор, как застраивается новая часть микрорайона «Чехова», которая ограничена улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца. Почти все дома уже построены. Осталась только очередь за инфраструктурой.

В ТЕМУ. Вопрос-ответ. Когда в микрорайоне «Чехова» в Слуцке построят детский сад-начальную школу.