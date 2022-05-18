Одна из жительниц Слуцка рассказала «Кур’еру», как была удивлена, когда узнала, какие в этом году цены на путёвки в загородный лагерь для ребёнка.

«В прошлом году я платила меньше 150 рублей, а в этом сказали, что больше 250 рублей. Вот и думаю: зарплату мне в этом году не меняли, а путёвка стала на 100 рублей дороже?».

В Слуцком райисполкоме подтвердили, что цены возросли. Но более точно стоимость путёвки будет известна ближе к концу недели.

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Что известно про стоимость

Алексей Жиленков, заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, сказал, что стоимость путевки в круглосуточный загородный лагерь составит в этом году около 577 рублей. Для удешевления путёвок дотация в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием составит 229 рублей (в прошлом году — 215 рублей), с дневным пребыванием (не менее 18 дней) — 95 рублей (в 2021 году — 98 рублей).

Какими были цены на путёвки в детские лагеря Слуцкого района в прошлом году, можно посмотреть здесь.

СПРАВКА. В летний период 2022 года в Слуцком районе планируется оздоровить 3565 человек (42% от общего количества учащихся). Из них 2573 — в лагерях с дневным пребыванием детей, 992 — в лагерях с круглосуточным пребыванием.

Будут работать лагеря «Зорька», «Зенитчик», лагерь для победителей и участников олимпиад «Олимпиец», а также спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные лагеря и лагеря труда и отдыха, туристско-краеведческий лагерь «Туристёнок» на базе Слуцкого центра туризма.

Лагеря с дневным пребыванием будут работать с 1 июня по 20 августа в три смены. На базе 42 учреждений образования. Стационарные лагеря «Зорька» и «Зенитчик» — в в три смены с 3 июня по 31 июля.