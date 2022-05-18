В среду, 18 мая, на Национальном правовом интернет-портале Беларуси был опубликован Закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Он предусматривает назначение смертной казни за покушение на акт терроризма.

В УК вносятся следующие поправки:

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«В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряжённые с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления <…>

Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса».

Справка. Указанные статьи предусматривают ответственность за:

часть 2 статьи 124 УК — акт терроризма (убийство) в отношении представителя иностранного государства или международной организации;

часть 3 статьи 126 УК — акт международного терроризма;

часть 3 статьи 289 УК — акт терроризма;

часть 2 статьи 359 УК — акт терроризма (убийство) в отношении государственного или общественного деятеля.

Закон вступит в силу через 10 дней.