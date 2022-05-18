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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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Случчане рассказали о своём «плане Б»

«Кур’ер» спросил у случчан, опасаются ли они безработицы и есть ли у них план действий на случай, если они лишатся основного дохода или его части.

Рассрочка на товары. Что предлагают банки, ретейл, мобильные операторы

Карты рассрочки или приобретение каких-то товаров с возможностью оплаты частями были довольно популярны у покупателей. По приблизительным оценкам, в том или ином виде ими пользовался каждый пятый белорус. Этот инструмент стимулировал потребительскую активность, а для покупателей обходился дешевле кредитов. Однако в кризис банки существенно сократили выдачу кредитов. Что осталось на рынке рассрочек сейчас?

«Беларуськалий» меняет логистику

Из-за санкций местным предприятиям приходится искать решения сразу нескольких проблем. Одни предприятия в поисках альтернативы импортного сырья для производства продукции, другие — ищут новые рынки сбыта и пути доставки своих товаров. Как отразились санкции на работе крупнейшего экспортоориентированного предприятия — «Беларуськалия» — в обзоре «Кур’ера».

Что должно быть у каждого в домашней аптечке

«Кур’ер» попросил провизора одной из слуцких аптек рассказать, какие безрецептурные препараты нужны в домашней аптечке. А на портале tabletka.by мы посмотрели, сколько стоят некоторые виды и дозировки этих лекарств. Цены — по Слуцку, актуальны на 12 мая 2022 года.

Какой забор выбрать

Строительная сфера предлагает множество материалов, из которых изготавливают заборы. Все они имеют свои плюсы и минусы. Разбираемся, из какого материала выбрать забор.

Слаўная кветка Случчыны

Да 105-годдзя з пачатку дзейнасці ў Слуцку культурна-асветніцкага таварыства «Папараць-кветка».