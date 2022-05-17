В понедельник, 16 мая, в Москве прошёл юбилейный саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БелТА. Он был приурочен к 30-летию подписания Договора и 20-летию создания организации.

Как пишет «Медуза», на встрече присутствовали Александр Лукашенко, Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Также на саммит прибыл генсек ОДКБ Станислав Зась.

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В открытой части саммита об Украине говорили только Путин и Лукашенко. Другие участники встречи публично об Украине ничего не сказали. Путин сообщил, что участники саммита в закрытом режиме обсудят «специальную военную операцию» в Украине: «Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идёт эта боевая работа».

На саммите не поднимали вопрос об отправке войск ОДКБ в Украину, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась. «Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — сказал Зась.

В рамках саммита Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу, которая длилась 40 минут, сообщает БелТА.

Они обсудили три комплекса вопросов.

Первый — совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению.

Второй вопрос — перевалка грузов Беларуси в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе порта Бронка.

Третий блок — ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса. В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям.