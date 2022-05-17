Когда у 23-летнего жителя Солигорска возникли сложности с арендой квартиры, в которой он проживает с супругой, пара решила подыскать более подходящий вариант. Искал он в интернете. На одном из крупных профильных сайтов мужчина нашёл подходящий и начал переписку в мессенджере, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Сначала «арендодатель» выманил предоплату 260 рублей. Но сделка сорвалась, и тогда потерпевшему под предлогом возврата задатка отправили ссылку, схожую с сайтом интернет-банкинга. Мужчина перешёл по ней и ввёл данные своей банковской карты, тем самым предоставив доступ к своему счёту. Злоумышленники тут же похитили ещё 110 рублей. Чтобы войти в полное доверие к потерпевшему, мошенники вели с ним подробную переписку и даже выслали фото паспорта.

По факту хищения имущества путём модификации компьютерной информации следователями возбуждено уголовное дело.

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В милиции напоминают: никому не сообщайте трёхзначный код CVV с карты и вводите его, только если собираетесь произвести оплату на проверенных ресурсах – для зачисления средств на карту он не требуется. Любые авансы и предоплаты в сделках, совершаемых по различным объявлениям и на торговых площадках в интернете, крайне рискованное занятие.