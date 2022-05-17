Хочу поделиться своими впечатлениями от отдыха с детьми в нашем городе.

Сегодня (16 мая. — Прим.ред.) гуляла с крестницей, которой 4 года. И пришло осознание того, что, кроме площадки в парке, где горка, качели, сломанный паровоз, песочница и большая черепаха, и пойти некуда.

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Есть «Лео». Я там лично не была, ничего не могу сказать. Но когда устанавливается тёплая погода, хочется проводить время на улице.

Когда я оканчивала школу, от парка осталось одно название — не было ничего, кроме скамеек. Прошло 13 лет, а кроме того, что там есть кафе, ничего не поменялось. Но общепит можно найти на каждом углу, как говорится.

А вот пойти, чтобы ребёнок поиграл, попрыгал, полазил, — с этим никак. Раньше не особо на это обращала внимание, а сегодня задумалась, когда с этим столкнулась. На улице нет условий для детских игр, кроме как выйти во двор в песочницу, на горку и качели. Как будто нет других интересных конструкций.

Не знаю, как на это смотрят мамы, как к этому относятся. Может, они находят варианты или что-то ещё, но это совсем печально.

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