Прошлая неделя на валютном рынке закрывалась в пятницу, 13-го, и злополучное число полностью оправдало свою репутацию.

Доллар укрепляется на статистике

Статистические отчёты в среду, 11 мая, развернули рынок в сторону укрепления доллара США, аналогичное произошло на российском валютном рынке, пишет Myfin.

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Укрепляется доллар вот по какой причине. Европейский Центробанк и ФРС США предпринимают попытки обуздать индекс потребительских цен. Но им это не удаётся. Это ведёт к выходу крупного капитала с фондового рынка и к росту спроса на американскую валюту как наиболее привлекательный защитный инструмент.

В итоге в одном моменте 12 мая 1 евро стоил 1,0351 доллара (!). А биткоин опускался до двухлетнего минимума — $26 949 за биткоин. Индекс доллара, напротив, поднимается до двадцатилетних максимумов в DXY 104,510 п.п.

Что растёт, а что на минимумах

Российский рубль на прошлой неделе укреплялся. Прошлая неделя закрылась на отметке 64,5450 рубля за доллар, что аналогично отобразилось на белорусском валютном рынке. А вот евро снизился – на 3,03% за неделю и 9,79% к началу года. Курс закрытия недели составил 2,6004 белорусского рубля за евро.

Причины такого бурного роста российского рубля пока без изменений – иностранной валюты на внутреннем рынке России в избытке, а внутренний спрос тотально снижается.

Но прогноз Myfin при этом остаётся неизменным – как только условия игры на российском валютном рынке будут возвращаться в рыночное русло (возвращение на рынок нерезидентов, спрос на внешний туризм и активизация импортёров при смягчении санкционного давления), курс рубля, безусловно, будет расти.

На текущей неделе вполне вероятен рост курса доллара США от минимумов до 2,5200–2,5500 рубля за доллар.

Евро сейчас находится под сильным давлением на внебиржевом рынке Форекс и может застрять на отметке 2,6000 рубля за евро.

Российский рубль при ослаблении курса на российском рынке также отступит от исторического максимума до 3,8500–3,9000 за 100 российских рублей.