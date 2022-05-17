Как я наблюдал за школьниками, которые увлечённо бегали в районе Слуцкого рынка. Фото

С интересом наблюдал небольшой участок трассы, на котором проходили соревнования школьников по спортивному ориентированию (16 мая. — Прим.ред.).

Очень понравились лица ребят, увлечённых поисками контрольных пунктов. Нужно отметить, что организаторы этого мероприятия весьма хитро спрятали маркеры среди городских построек, поэтому участники путались буквально в трёх домах (или, как говорится, «в трёх соснах»). По молодости сам увлекался этим видом спорта и до сих пор вспоминаю с юношеским задором.

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