Множество комментариев случчане оставили на прошлой неделе под публикациями про спортплощадку, которая находится во дворе многоэтажек на улице Зелёной. Напомним, что площадку недавно благоустроили за счёт субботника.

Торжественное открытие объекта состоялось 9 мая, но после этого спортплощадку закрыли на ключ. Пока там играют по вечерам только работники слуцких предприятий, которые берут ключ в ЖЭУ-5. Дети тоже могут там поиграть, если попросят ключ в ЖЭУ. Такая ситуация продлится до тех пор, пока на площадке не поставят камеры.

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Выбрали самые характерные комментарии, которые оставили по этому поводу случчане в наших соцсетях.

За временные ограничения

snetkoiuliia: «С нашими людьми, к сожалению, только так. Всё разломают, не ценят того, что есть…»

Саша Хомяк: «Возьмите тогда откройте, и за лето её разнесут по частям, как и на 5-й школе, и остальные! У нас сейчас молодёжь не умеет нормально играть, лишь бы ломать».

Татьяна Барщевская: «На Зелёной в новостройках за лето убили площадку. Приходят качели переворачивают, раскачивают пустые, в канаву сбросили. И вы будете говорить… Я сделала замечание, и хоть бы исправили своё поведение, им всё пофиг. Пока женщина из окна не начала кричать, что в милицию позвонит. И только тогда они ушли. Увы, нет воспитания того, которое дали наши родители нам, хотя у нас не было ничего, играли в краски, в резинку, светофор и выросли».

Против ограничений

ludmilakaraba27: «12 лет играли дети на песке, пусть бы и играли дети, а так играют взрослые дядьки с матюками с 19 до 21, а мальчишки наблюдают за сеткой, кому нужна эта суперпоказательная площадка?»

Владимир Мокрянский: «Нафиг такая площадка? Пусть себе домой её заберут. А детям песок вернут».

ig.or1237: «Построили — так пусть играют, зачем закрывать? Там ведь всё под окнами находится».

Ульяна Родионова: «Столько шума было с этим открытием, так освещали данное событие, а по факту дети на скамейках».

Ольга Ковалькова: «И снова молодёжь не та, плохая… У нас замечательная молодёжь, просто везде бывают исключения! Поверьте, среди взрослых людей существуют экземпляры похуже».

Olga Karchemenko: «Тогда торжественное открытие этой площадки нужно было проводить после установки этих самых камер, а то, получается, «растрындели» на весь город — и вот вам кукиш».

Жора Жуков: «Хранитель» площадки логически вывел: «Дети не работают/в субботнике не участвуют — площадка для взрослых». Потом удивляются ранней наркомании и алкоголизму. Площадки и дворцы. Играть нельзя смотреть — знаки препинания сами, пожалуйста».

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