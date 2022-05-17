Капремонт, шум от дрифта и от соседей, 100-летний юбилей жительницы Горок. О чём ещё рассказали наши читатели «Кур’еру», читайте в кратком обзоре.

Про капремонт жилого дома в деревне Селище

Из деревни Селище под Слуцком в редакцию позвонила пенсионерка, инвалид. Она рассказала, что жильцы недоумевает, почему так странно проводится капремонт в их двухэтажном доме. «Недавно в нашем доме начался капремонт. Наш панельный дом стоит возле дороги, ему уже 40 лет, — рассказала пенсионерка. — Кто видел проект, говорят, что там предусмотрено утепление дома. Но нам утеплили только одну стену. А северную сторону, которая промерзает, — нет. Мы написали письмо в Слуцкий райисполком, чтобы сделали как надо. Ещё на днях произошёл такой случай. У жильцов спросили, кто хочет отремонтировать балконы. Пару человек согласились, а остальные уже раньше своими силами делали. Строители полдня работали, сняли старые рамы, отремонтировали два балкона. А потом приехал прораб и заставил всё снять. Сняли все листы, которыми утепляли, и сложили в кучу. Скажите, как это?».

100-летие отметила жительница села под Слуцком

Жительнице деревни Горки Ольге Михайловне Гончар 13 мая исполнилось 100 лет. Об этом «Кур’еру» сообщила её родственница. Долгожительница всю жизнь прожила в Горках, работала в колхозе. У неё большая семья: трое детей, шестеро внуков и правнуки. «Кур’ер» присоединяется к поздравлениям и желает Ольге Михайловне, её родным и близким мира и добра!

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Одни дрифтуют, другие хотят отдыхать

Звуки моторов и визжащих тормозов со стадиона ДОСААФ в воскресенье в Слуцке разносились далеко по городу почти до 10 часов вечера. Там проходили соревнования по дрифту. И если зрители остались довольны, то жители близлежащих домов — не очень. Об этом в «Кур’ер» писали читатели.

«Почти 22 часа, а они до сих пор дрифтуют. Слышно через закрытые окна. И это мой дом не самый ближайший к стадиону», — написала случчанка Ольга, жительница 12-го городка. Такое же мнение выразили ещё несколько читателей на нашей странице в ВК. Lena Rusak: «Я за спорт, за развлечения и т.д., но в выходной день я тоже хочу жить и отдыхать… Неужели не существует каких-то норм шумоизоляции?».

Звуки со стадиона было слышно и возле «Маяка», и в 11-м городке. Некоторые читатели предлагают установить вокруг стадиона шумопоглощающие экраны, как на автотрассах.

К 22 часам шум всё же прекратился. Как сказали сами зрители, соревнования затянулись допоздна, потому что было неожиданно много заявок на участие.

Что делать с шумными соседями

Николай Гутковский, житель дома на улице Молодёжной, рассказал, что страдает от шумных соседей, которые устраивают пьянки и даже трижды его затопили. По словам Николая, его обращения в милицию не дали пока результата. «Пришёл участковый и сказал, что жильцы могут делать что хотят до 10 часов вечера. Получается, что когда начинаются права шумных соседей, моих прав нет? Подскажите, какие права и обязанности жильца? Шум продолжается», — написал Николай. На этот вопрос мы обязательно ответим в отдельной публикации.

Этот материал подготовлен по обращениям читателей. Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer.