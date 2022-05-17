На Слуцком пляже демонтировали скамейки, копают... Что там будет (+фото)

Сегодня на слуцком пляже в 11-м городке идут строительные работы. «Кур’ер» побывал на месте.

В центре зоны отдыха рабочие демонтируют скамейки, расположенные вокруг бывшей клумбы. Специалисты размечают здесь территорию. «Мы будем готовить основание для баскетбольной площадки. У неё будет современное мягкое покрытие из пенорезины», — пояснил один из них.

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Сбоку от существующих деревянных кабинок монтируются металлические опоры для новых кабинок для переодевания. Они будут покрыты металлопрофилем.

На территорию пляжа прибыла техника для чистки и корректировки дна.

«Проводятся работы по подготовке пляжа к сезону, — сказала Елена Корженевская, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ. — В этом году помимо текущих работ — кошения травы, очистки дна — будут установлены новые кабинки для переодевания. Обустраиваем баскетбольную площадку. Хотелось бы обратиться к жителям города и попросить бережнее относиться к этому месту отдыха и не оставлять мусор».

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