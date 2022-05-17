В деревнях Слуцкого района будет работать передвижной медицинский комплекс

«Слуцкі край» сообщает, что для Слуцкой центральной районной больницы за бюджетные деньги приобрели передвижной медицинский комплекс.

Он будет обслуживать жителей сельских населённых пунктов, где нет медучреждений, и жителей отдалённых деревень.

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В «больнице на колёсах» можно будет пройти осмотр врача общей практики, гинекологический осмотр, сделать кардиограмму, сдать на анализ кровь. Кроме того, можно будет приобрести лекарства в аптечном пункте.

Планируется, что передвижной медкомплекс Слуцкой ЦРБ в ближайшее время будет работать в Безверховичах, Подлипцах, Покрашево.

Подробнее читайте в источнике.

Напомним, что ФАП в деревне Покрашево закрыт с тех пор, как умер местный фельдшер Сергей Шкляревский.