Личный опыт. Как случчане съездили на день в Прилуки в 90 км от Слуцка (+фото)

В конце апреля мы с супругой озадачились, куда съездить недалеко в историческое место и всего на один день? Выбрали агрогородок Прилуки, где сохранился дворцовый комплекс Гуттен-Чапских.

Нам вдвойне было интересно посмотреть на эти владения, потому что до этого мы побывали в Станьково, где тоже есть усадьба Гуттен-Чапских. Но в Станьково усадебный дом не сохранился. Тем интереснее было осмотреться в Прилуках.

Как добраться до Прилук

До Прилук мы добирались на автомобиле. Всего 93 км по трассе Р23 в сторону Минска. Те, у кого нет автомобиля, могут доехать на маршрутке до Минска. А из Минска в агрогородок ходит общественный транспорт: автобусы № 429С, 211, 213, 279, 339, которые идут из Минска каждые 15–20 минут, и маршрутки № 1131 и 1545.

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От Огинских до Гуттен-Чапских

Впервые Прилуки упоминаются в 1567 году в связи с тем, что здесь располагалась почтовая станция по дороге из Минска в Новогрудок.

В 17 веке земля принадлежала Огинским. Одна из представительниц рода — Анна Статкевич, владевшая тогда селом возле реки Птичь, основала здесь монастырь. Простоял он около 100 лет, до момента, когда поселение перешло Ивановским. Они перестроили православную святыню в замок.

В 1815 году имение перешло во владение представителю местной шляхты – Франтишку Ошторпу. При нём возле замка раскинулся парк и была открыта оранжерея. После смерти Франтишка замок перешёл его зятю Антону Горватту, который перестроил замок, наделив его чертами неоготической архитектуры.

Во второй половине 19 века новым владельцем усадьбы в Прилуках стал Кароль Ян Гуттен-Чапский. Его сын восстановил первоначальный вид усадьбы и облагородил территорию. От дворца до въездных ворот тянулась широкая зелёная аллея.

Во второй половине ХХ века здесь действовал санаторий. С 1971 года дворец и прилегающие к нему территории принадлежат Институту защиты растений.

Усадьба Гуттен-Чапских и мини-зоопарк

Большинство людей отправляется в Прилуки посмотреть на усадьбу Чапских. Однако кроме самой усадьбы сохранился и целый комплекс хозяйственных построек 19 века. Это каретная, амбар, дом для рабочих, пивоварня, винокурня. Вся эта красота находится совсем недалеко от самой усадьбы на берегу живописного озера.

Местные жители подсказали, что недалеко от озера есть мини-зоопарк и агроусадьба. Чтобы туда попасть, нужно двигаться по дороге от винокурни примерно километр, затем повернуть направо.

Нам повезло не очень, там мы застали только лошадей. Но с приходом тепла, говорят, должны появиться верблюды.

Легенды, слухи и призраки

Вокруг дворца Чапских витает множество легенд и слухов: призраки и убитые жёны, восставшие из мёртвых князья и многое другое.

Самый мистический период в жизни Прилук и дворца связывают с родом Вишневецких. По легенде, последний из рода Вишневецких — Томаш — коллекционировал мумии своих врагов и выставлял забальзамированные трупы в стеклянных гробах на всеобщее обозрение.

Может, это сочинили крестьяне, чтобы выставить своенравного пана Томаша ещё более жестоким, тем не менее при Томаше Вишневецком около усадьбы появилась неизвестная могила. Рядом с ней, рассказывают, часто видели призрак пани Сесилии, посмевшей изменить мужу и потом пропавшей. Не сиделось на том свете и Фердинанту Вишневецкому, который частенько покидал фамильный склеп и, если двери дворца не были заперты, проникал внутрь и ходил по галереям и коридорам, что скрипели половицы и слышался стук болтающейся сабли.

В Прилуки стоит приехать

Агрогородок Прилуки показался мне тихим и размеренным местом. Сюда однозначно стоит приехать с семьёй, отдохнуть на берегу озера и насладиться старинными видами, постройками, которые весьма неплохо сохранились.

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