Работы на «Чёртовом» мосту в Слуцке продолжаются. Люди ходят по нему уже без «акробатики», хотя проход всё ещё запрещён

Чуть более двух месяцев назад на «Чёртовом» мосту произошёл провал. Коммунальщики поменяли настил, он стал деревянным. Осталось покрасить перила и балки, сообщает «Минская правда».

Планируется, что мост доделают не позже следующей недели, рассказал Сергей Калиберов, начальник производственно-технического отдела предприятия Слуцкого ЖКХ.

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Напомним, что ранее «Кур’ер» рассказывал, что пока не было настила, люди продолжали ходить по мосту, преодолевая препятствия. «Я поразилась, как бабушка лет 70-ти по этим досочкам через яму преодолевала этот мост. Это просто экстрим! Квест!» — говорила «Кур’еру» Марина Александровна.

«Кур’ер» побывал на мосту утром 17 мая. Жители идут по мосту, несмотря на ограничители, но сейчас хотя бы не рискуют упасть.