Во вторник, 31 мая, Слуцкий райисполком проведёт аукцион на право заключения договоров аренды двух земельных участков в черте города.

Кафе или магазин

Лот № 1. Земельный участок площадью 0,0485 га, который расположен по адресу: микрорайон «Чехова», № 29 по генплану.

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  • Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания объекта торговли и общепита.
  • Начальная цена аукциона — 2 403,66 рубля.
  • Земельный участок дают в аренду сроком на 30 лет.
В Слуцке на аукцион выставили участок под будущий магазин или кафе в микрорайоне «Чехова». И ещё один — под производство
Фотографии: Глеб Рулёв

Ранее «Кур’ер» сообщал, что землю под новый объект на углу улиц Зелёная и Магистральная, напротив костёла, выделили в этом году.

Предприятие

Лот № 2. Земельный участок площадью 3,7138 га, который расположен по адресу: улица Гагарина, У-83 (район между 11-м и 12-м городками).

В Слуцке на аукцион выставили участок под будущий магазин или кафе в микрорайоне «Чехова». И ещё один — под производство

  • Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания производственного объекта.
  • Начальная цена аукциона — 75 371,57 рубля.
  • Земельный участок дают в аренду сроком на 15 лет.