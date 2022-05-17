Во вторник, 31 мая, Слуцкий райисполком проведёт аукцион на право заключения договоров аренды двух земельных участков в черте города.

Кафе или магазин

Лот № 1. Земельный участок площадью 0,0485 га, который расположен по адресу: микрорайон «Чехова», № 29 по генплану.

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Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания объекта торговли и общепита.

— для строительства и обслуживания объекта торговли и общепита. Начальная цена аукциона — 2 403,66 рубля.

— 2 403,66 рубля. Земельный участок дают в аренду сроком на 30 лет.

Ранее «Кур’ер» сообщал, что землю под новый объект на углу улиц Зелёная и Магистральная, напротив костёла, выделили в этом году.

Предприятие

Лот № 2. Земельный участок площадью 3,7138 га, который расположен по адресу: улица Гагарина, У-83 (район между 11-м и 12-м городками).