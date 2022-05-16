«Слышно через закрытые окна». Желающих подрифтовать на открытии сезона в Слуцке было больше обычного

Звуки моторов и визжащих тормозов со стадиона ДОСААФ в воскресенье в Слуцке разносились далеко по городу почти до 10 часов вечера. Об этом в «Кур’ер» писали читатели.

«Почти 22 часа, а они до сих пор дрифтуют. Слышно через закрытые окна. И это мой дом не самый ближайший к стадиону», — написала случчанка Ольга, жительница 12-го городка. Звуки со стадиона было слышно и возле «Маяка», и в 11-м городке.

Но если жители близлежащих домов испытывали дискомфорт, то участники, а их было несколько сот, наслаждались зрелищем. Как это было, смотрите на фото Алексея Скрынникова.

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