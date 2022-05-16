Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в конце прошедшей недели.

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Слуцкий пляж готовится к сезону. Фотографии: Сергей
Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Цветение деревьев — самая романтичная пора. В Японии даже есть традиция, которая называется ханами (любование цветами). Особенно почитается любование цветущей сакурой (сакура — это не какое-то одно конкретное растение, а группа раннецветущих кустарников и невысоких деревьев из подсемейства Сливовых). А вот так цветёт сакура в 11-м городке. Как не полюбоваться!
Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Вечерняя прогулка по окраине Слуцка

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

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Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
В городском парке ещё сохранилась праздничная атмосфера после фестиваля красок. И природа тоже постаралась и добавила своего колера в палитру мероприятия. Фотографии: Александр Шелехов

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Отдых в парке, цветущий город и гроза. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Ямочный ремонт в 12-м городке. Фото: Ольга Паздерина