«Высокая арендная плата, да и народ не готов платить». «Луна-парк» в Слуцке разбирают

В Слуцком парке рабочие разбирают луна-парк. Всё ещё играет музыка… Когда хожу, такое ощущение, что какая-то маленькая жизнь закончилась. Для такого города, как Слуцк, это всё-таки было событием.

По словам работников, парк уезжает, потому что люди перестали ходить. «Очень высокая арендная плата, — сказал владелец, — да и народ не готов платить. Не особенно хотели кататься даже на праздники, когда в парке было многолюдно».

Я сама заметила, что в этом году людей на аттракционах было значительно меньше. Вспомнила, что лет 10 назад стояли огромные очереди и много желающих.

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Возможно, парк развлечений ещё приедет в Слуцк на День города.

По мнению моей дочери, которая опробовала в этом году все аттракционы, самый лучший — «Молоточки», когда крутишься, а потом на несколько мгновений зависаешь вниз головой! Она кричала от восторга: «Так классно! Супер! Ещё!». Но для случчан, возможно, цена 6, 7 или 10 рублей — действительно дорого…

Хотя детство проходит так быстро. И если в 10 лет ты испытываешь безумный восторг, то в 20 лет такое уже не повторится. Стоит ли жалеть деньги для ребёнка?

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