Напомним, что Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси, озвучил планы по включению видеонаблюдения в коммунальные платежи. На входе в подъезды жилых домов в Беларуси появятся «коммунальные» видеокамеры — общие для всех жильцов. «Всегда можно посмотреть, кто зашёл, кто вышел», — сказал Павел Ткач. Вот что об этом думают случчане.

«Навязывание услуги»

Витя Грек: «Проблема в том, что этот сервис многим особо и не нужен… И в довесок многие камеры настроены отвратительно или вовсе не работают. /…/ Самое интересное — решили частично смонтированные камеры, вернее их закупку, переложить на наши плечи. Категорически против! Да и многим оно и не нужно, сейчас не до «жиру».