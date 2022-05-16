В связи с проведением ремонтных работ в мае отменяются некоторые поезда, курсирующие через Слуцк, и назначаются новые. Также с 27 мая изменяется расписание движения двух поездов. Об этом «Кур’еру» сообщили на железнодорожном вокзале Слуцка.
В связи с проведением ремонтных работ 19 и 26 мая 2022 года отменяются поезда:
- №879 Могилёв – Солигорск (отправление из Слуцка в 09.48, прибытие в Солигорск в 10.26);
- № 880 Солигорск – Могилёв (отправление из Слуцка в 17.57, прибытие в Могилёв в 21.47).
Также 19 и 26 мая на участке Новодворцы – Слуцк отменяются поезда:
- № 6522 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 08.12, приб. в Осиповичи в 10.40);
- № 6523 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 08.39, приб. в Слуцк в 10.54);
- № 6524 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 13.45, приб. в Осиповичи в 16.08);
- № 6527 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 14.42, приб. в Слуцк в 16.59).
Указанные поезда будут отправляться и прибывать на станцию Новодворцы:
- № 6522 Новодворцы – Осиповичи (отпр. из Новодворцев в 08.21, приб. в Осиповичи в 10.40);
- № 6523 Осиповичи – Новодворцы (отпр. из Осиповичей в 08.39, приб. в Новодворцы в 10.46);
- № 6524 Новодворцы – Осиповичи (отпр. из Новодворцев в 13.54, приб. в Осиповичи в 16.08);
- № 6527 Осиповичи — Новодворцы (отпр. из Осиповичей в 14.42, приб. в Новодворцы в 16.51).
В связи с проведением ремонтных работ 16, 17, 23, 24 мая отменяются поезда на участке Осиповичи – Слуцк:
- № 6523 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 08.39, приб. в Слуцк в 10.54);
- № 6524 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 13.45, приб. в Осиповичи в 16.08).
Назначаются поезда:
- № 6523 Слуцк – Солигорск (отпр. из Слуцка 11.00, приб. в Солигорск 11.48);
- № 6524 Солигорск – Слуцк (отпр. из Солигорска 12.55, приб. в Слуцк 13.42).
С 27 мая меняется расписание движения поездов:
- № 6531 Осиповичи – Солигорск по пятницам и воскресеньям будет отправляться из Слуцка в 20.40;
- № 6530 Солигорск – Слуцк по пятницам и воскресеньям будет отправляться из Солигорска в 21.46.
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.