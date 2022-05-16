Красивая, удобная спортивная форма – отличная мотивация, чтобы пойти в фитнес-зал, или расстелить коврик в студии йоги, или выйти на улицу и пробежать 3 километра, или проехать на велосипеде 20 км. И мы знаем, что многие случчанки заказывают себе для занятий красивые легинсы и топы. Поэтому хотим сделать фотообзор.

Присылайте ваши фотографии в спортивных костюмах на почту vika@kurjer.info или на Viber 8 033 318 99 30 (Виктория). Подборку фотографий опубликуем на сайте kurjer.info и в соцсетях к 21 мая – Дню работников физической культуры.