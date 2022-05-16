Промышленность и санкции. Как работают слуцкие предприятия

На совещании с председателями облисполкомов, которое прошло 30 апреля, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что некоторые предприятия стали работать лучше в условиях санкций. А как в нынешних реалиях работают слуцкие производители, какие проблемы испытывают, что предпринимают для бесперебойной работы? Об этом в обзоре «Кур’ера».

Хлебозавод: «Производство не останавливается, но некоторые сложности есть»

Ситуацию на предприятии прояснил Павел Шуба, главный экономист Слуцкого хлебозавода.

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Продукция Слуцкого хлебозавода в основном ориентирована на внутренний рынок, и проблем с реализацией продукции нет. Тем не менее некоторые сложности всё-таки имеются. Связаны они с приобретением сырья. В частности, с отказом поставщиков в предоставлении отсрочек платежей за него. Например, некоторые требуют либо 100% предоплаты за поставляемый товар или дают минимальную отсрочку по оплате до 5 дней.

Наблюдается рост закупочных цен на сырьё: стоимость импортного растёт за счёт изменения логистических цепочек, отечественное дорожает из-за использования белорусским произво­дителем импортных ингредиентов.

Существуют и определённые риски. Например, в ресурсном обеспечении. Дело в том, что некоторые виды сырья, необходи­мые в хлебопечении, производит только одно предприятие в Беларуси. Поэтому не исключается ситуация, когда это сырьё попросту будет временно отсутствовать. Это касается и сырья импортного происхож­дения, по отношению к которому могут быть применены специальные меры: запрещены к ввозу, введено квотирование.

Тем не менее специа­листы Слуцкого хлебо­завода справляются с ситуацией. Предприятие работает в штатном режиме, сохраняется полная занятость работников.

Комбинат хлебопродуктов: «На импортные добавки есть отечественные аналоги»

Как работает предприя­тие в «санкционных» условиях, рассказал начальник производ­ства Алексей Тишкевич.

Комбинат специали­зируется на выпуске комбикормов, ржаной и пшеничной муки, переработке масличных культур из своего сырья и по давальческой схеме, когда сырьё поставляется, а КХП его перерабатывает.

На сегодняшний день мощности предприятия загружены полностью, за исключением линии по переработке маслосемян рапса, поскольку из-за невы­сокой урожайности комбинат не заготовил нужные объёмы сырья.

Что касается комбикормов, то ещё в недавнем времени добавки для их производства (те же аминокислоты) закупались в Китае, но в настоящее время производятся в Бела­руси. Сегодня на любую кормовую добавку есть аналоги, в том числе белорусского производства. Специалисты комбина­та постоянно работают в этом направлении, изучают опыт других предприятий — кто и с какими добавками работает.

Новые предложения по поставкам кормовых добавок есть и сейчас. Каждое из них изучают технологи. Такая же позиция и в отношении основ­ного белкового сырья для комбикормов — шротов. Если раньше подсолнечный шрот закупали в Украине, то теперь в России. Часть соевых шротов приобретается у белорусских поставщиков. В целом на ближайшее время комбинат сырьём обеспечен.

Мясокомбинат. Увеличили поставки в Узбекистан и Казахстан

Как рассказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности Ксения Балабан, на данный момент поставки продукции в Китай приостановлены из-за возникших проблем с логистикой. Но специалисты мясокомбината нашли альтернативный выход в данной ситуации — увеличили поставки говядины в Узбекистан и Казахстан.

В марте 2022 года Россельхознадзор для Слуцкого мясокомбината отменил ограничения на поставки готовой продукции из свинины. Это позволило заключить новые контракты на поставки готовой и консервированной продукции в Россий­скую Федерацию.

На Слуцком мясокомбинате не теряют надежды, что в ближайшее время логистика с Китайской Народной Республикой наладится через порты России и предприятие продолжит отгрузку говядины в большем объёме.

Сыродельный комбинат. Держит курс на «страны дальней дуги»

Более 30% продукции Слуцкого сыродельного комбината поставляется на внутренний рынок. Но вопрос продвижения экспорта на другие рынки актуален и в «санкционные» времена. По информации руко­водства, предприятие активно работает в этом направлении.

Приоритетным является российский рынок. Тем не менее комбинат сейчас активно работает над расширением географии экспорта — «в страны дальней дуги», то есть страны Азии.

По словам Александра Герасимёнка, гендиректора Слуцкого сыродельного комбината, в условиях экономических санкций предприятие решает вопросы импортозамещения по оборудованию, закваскам, другим составляющим производственного процесса.