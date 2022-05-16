Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 9 по 15 мая. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Матус (@olga_matyc)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана Соломатина (@lady_di_slutsk)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔥Dasha.Chudo🔥 (@dashka.chudo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Геннадьевна (@_annasuchok_)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Людмила Логиш (@lusilogish)