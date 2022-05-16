Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 9 по 15 мая. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Ольга Матус (@olga_matyc)

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Публикация от Диана Соломатина (@lady_di_slutsk)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от 🔥Dasha.Chudo🔥 (@dashka.chudo)

 

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Публикация от Анна Геннадьевна (@_annasuchok_)

 

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Публикация от Frosia Cherry (@efrasiniaslytsk)

 

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Публикация от Мария Заяц (@mulikkulikbulik)

 

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Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓪 𝓖𝓻𝓲𝓫. (@valentina_g_09)

 

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Публикация от Людмила Логиш (@lusilogish)

 

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Публикация от Irina (@frame_every_day_)