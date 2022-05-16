Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 апреля 2022 года.

По Слуцку и району в список попали 9 частных предприятий и организаций. Напомним, что на 1 января 2022 года на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов. Получается, что за три месяца их стало в 1,7 раза меньше.

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Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 апреля:

ООО «Техно-7»; ООО «СтройВидем»; ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»; ООО «САПР-Сервис»; ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»; ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»; ООО «Со Смаком Лучники»; ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»; ООО «РегионАгроИнвест».

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