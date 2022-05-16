Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 апреля 2022 года.

По Слуцку и району в список попали 9 частных предприятий и организаций. Напомним, что на 1 января 2022 года на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов. Получается, что за три месяца их стало в 1,7 раза меньше.

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Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 апреля:

  1. ООО «Техно-7»;
  2. ООО «СтройВидем»;
  3. ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»;
  4. ООО «САПР-Сервис»;
  5. ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»;
  6. ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»;
  7. ООО «Со Смаком Лучники»;
  8. ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»;
  9. ООО «РегионАгроИнвест».

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