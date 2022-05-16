В четверг, 12 мая, случчанка Инна удивилась, когда она ехала мимо ТЦ «Корона» и Ледового дворца и увидела, как прямо перед её машиной крупная крыса перебежала дорогу.

Это попало на видеорегистратор её авто.

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