Sputnik приводит слова премьер-министра Беларуси Романа Головченко о том, что экспорт из Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки из-за санкций сократился на 16-18 миллиардов долларов.

Об этом глава правительства говорил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

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Страна занимается переориентацией экспорта на иные рынки сбыта.

Головченко напомнил о положительном эффекте участия Беларуси в выставке «Экспо» в Дубае. По итогам работы белорусского павильона на этой выставке было заключено контрактов на суммы около 0,5 миллиарда долларов. А в экспорте в эту страну появились новые позиции, которые ранее на этот рынок не продавались. Это дерево, целлюлоза и аккумуляторы.