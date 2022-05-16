Минский областной центр инвестиций и приватизации проводит аукционы по продаже домов в деревнях Великое Журово, Шищицы и Белая Лужа Слуцкого района. Торги назначены на 3 и 13 июня.

Жилой дом в деревне Великое Журово

От 1629 до 3600 рублей. В деревнях под Слуцком продают с аукциона два пустующих дома и один жилой (фото)
Фотографии: rlt.by

От 1629 до 3600 рублей. В деревнях под Слуцком продают с аукциона два пустующих дома и один жилой (фото)

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Жилой дом с пристройкой, сараем и навесом расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский с/с, д. Великое Журово, ул. Чапаева, 75.

  • Начальная цена аукциона — 1 629,33 рубля.
  • Общая площадь дома — 25,6 м2.
  • Площадь земельного участка — 0,1485 га.
  • Продавец — ОАО «Слуцкая нива».
  • Начало торгов — 13 июня.

Пустующий дом в деревне Шищицы

От 1629 до 3600 рублей. В деревнях под Слуцком продают с аукциона два пустующих дома и один жилой (фото)Пустующий жилой дом (одноэтажный бревенчатый однокомнатный жилой дом с сенями, сараем) расположен по адресу: Слуцкий район, Гацуковский с/с, д. Шищицы, ул. Старое Село, 64.

  • Начальная цена аукциона — 2 800 рублей.
  • Общая площадь дома — 22,9 м2, жилая — 17,9 м2.
  • Инженерная инфраструктура — электричество.
  • Продавец — Гацуковский сельисполком.
  • Начало торгов — 3 июня.

Пустующий дом в деревне Белая Лужа

От 1629 до 3600 рублей. В деревнях под Слуцком продают с аукциона два пустующих дома и один жилой (фото)Пустующий жилой дом (одноэтажный бревенчатый двухкомнатный жилой дом с сенями, четырьмя сараями) расположен по адресу: Слуцкий район, Гацуковский с/с, д. Белая Лужа, ул. Центральная, 55.

  • Начальная цена аукциона — 3 600 рублей.
  • Общая площадь дома — 29,3 м2, жилая — 22,8 м2.
  • Площадь земельного участка — 0,17 га.
  • Инженерная инфраструктура — электричество.
  • Продавец — Гацуковский сельисполком.
  • Начало торгов — 3 июня.