Минский областной центр инвестиций и приватизации проводит аукционы по продаже домов в деревнях Великое Журово, Шищицы и Белая Лужа Слуцкого района. Торги назначены на 3 и 13 июня.
Жилой дом в деревне Великое Журово
Жилой дом с пристройкой, сараем и навесом расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский с/с, д. Великое Журово, ул. Чапаева, 75.
- Начальная цена аукциона — 1 629,33 рубля.
- Общая площадь дома — 25,6 м2.
- Площадь земельного участка — 0,1485 га.
- Продавец — ОАО «Слуцкая нива».
- Начало торгов — 13 июня.
Пустующий дом в деревне Шищицы
Пустующий жилой дом (одноэтажный бревенчатый однокомнатный жилой дом с сенями, сараем) расположен по адресу: Слуцкий район, Гацуковский с/с, д. Шищицы, ул. Старое Село, 64.
- Начальная цена аукциона — 2 800 рублей.
- Общая площадь дома — 22,9 м2, жилая — 17,9 м2.
- Инженерная инфраструктура — электричество.
- Продавец — Гацуковский сельисполком.
- Начало торгов — 3 июня.
Пустующий дом в деревне Белая Лужа
Пустующий жилой дом (одноэтажный бревенчатый двухкомнатный жилой дом с сенями, четырьмя сараями) расположен по адресу: Слуцкий район, Гацуковский с/с, д. Белая Лужа, ул. Центральная, 55.
- Начальная цена аукциона — 3 600 рублей.
- Общая площадь дома — 29,3 м2, жилая — 22,8 м2.
- Площадь земельного участка — 0,17 га.
- Инженерная инфраструктура — электричество.
- Продавец — Гацуковский сельисполком.
- Начало торгов — 3 июня.