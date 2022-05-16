Минский областной центр инвестиций и приватизации проводит аукционы по продаже домов в деревнях Великое Журово, Шищицы и Белая Лужа Слуцкого района. Торги назначены на 3 и 13 июня.

Жилой дом в деревне Великое Журово

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Жилой дом с пристройкой, сараем и навесом расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский с/с, д. Великое Журово, ул. Чапаева, 75.

Начальная цена аукциона — 1 629,33 рубля.

— 1 629,33 рубля. Общая площадь дома — 25,6 м 2 .

. Площадь земельного участка — 0,1485 га.

Продавец — ОАО «Слуцкая нива».

Начало торгов — 13 июня.

Пустующий дом в деревне Шищицы

Пустующий жилой дом (одноэтажный бревенчатый однокомнатный жилой дом с сенями, сараем) расположен по адресу: Слуцкий район, Гацуковский с/с, д. Шищицы, ул. Старое Село, 64.

Начальная цена аукциона — 2 800 рублей.

— 2 800 рублей. Общая площадь дома — 22,9 м 2 , жилая — 17,9 м 2 .

, жилая — 17,9 м . Инженерная инфраструктура — электричество.

Продавец — Гацуковский сельисполком.

Начало торгов — 3 июня.

Пустующий дом в деревне Белая Лужа

Пустующий жилой дом (одноэтажный бревенчатый двухкомнатный жилой дом с сенями, четырьмя сараями) расположен по адресу: Слуцкий район, Гацуковский с/с, д. Белая Лужа, ул. Центральная, 55.