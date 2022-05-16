ООН в Твиттере сообщает, что в Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США.
Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности.
Украина: разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. https://t.co/rZ9uQSZnXo
— ООН (@UnitedNationsRU) May 15, 2022