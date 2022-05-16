ООН в Твиттере сообщает, что в Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США.

Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности.

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