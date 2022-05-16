Далеко не только гречка и сахар. Что белорусы скупали весной больше всего, а от чего отказывались (статистика и списки!)

Белстат ежеквартально представляет сведения о продажах в розничной сети отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, по которым можно определить потребительские предпочтения и динамику покупательной способности белорусов, пишет «Экономическая газета».

Население в I квартале, и особенно в марте, резко увеличило объём покупок в розничной торговле. Непосредственно в марте, в котором надвигающийся экономический кризис из-за боевых действий в Украине уже очевидно проявился, розничные продажи выросли на 19,6% к февралю и на 11% – к марту прошлого года.

Товары продовольственной группы

Больше всего белорусы нарастили в I квартале 2022 г. (по сравнению с I кварталом 2021 г.) закупку

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сахара (на 41%)

и гречки (на 38,6%),

а ещё муки и риса (более чем на 30%),

растительного масла и овсянки (почти на 30%).

С другой стороны, в I квартале 2022 г. сильно снизилась (в сравнении с I кварталом 2021 г.) продажа мяса (почти на 10%, а говядины – на 17,6%).

Но больше всего упали объёмы продаж томатов, которые в этот период года всегда дорогие.

Но если сравнить объём розничных продаж продуктов питания в I квартале 2022 г. с I кварталом 2019 г. – далеко докризисным, до ковид-пандемии, политического кризиса и санкций, то окажется, что больше всего выросла в Беларуси продажа муки.

А вот говядины белорусы стали покупать за 3 года кризисов намного меньше (более чем на 40%, а в целом всего мяса – на 9,3% меньше).

Пить белорусы стали тоже меньше, но именно – плодовых вин (что можно считать положительным моментом) и фруктовых и овощных соков (а это – отрицательным).

Товары непродовольственной группы

Наиболее примечательным оказался в I квартале 2022 г. (к I кварталу 2021 г.). сильный прирост продажи непродовольственных товаров — плюс 107,6%.

А в марте зафиксирован просто взрывной рост – на 14,4% (к марту прошлого года), а месячный прирост, к февралю – 27,2%.

Больше всего выросли в I квартале 2022 г.

розничные продажи холодильников и морозильников – на 63,7%.

Очевидно, что продажи таких импортных изделий, как смартфоны, планшеты и т.п., выросли ещё больше, но в статистике Белстата нет информации о таких товарах.

Отдельно стоит отметить прирост продажи цемента и пиломатериалов. Подросли немного даже продажи легковых автомобилей.

Из представленных Белстатом позиций снизились лишь продажи чулочно-носочных изделий и кожаной обуви, и то незначительно.

В сравнении же с докризисным периодом больше остальных претерпели снижение продажи легковых авто: за последний год (некалендарный: 4 квартала, с II квартала 2021 г. по I квартал 2022 г.) их продано на 44,8% меньше, чем в 2019 г. – прямое следствие кризисов и негативных ожиданий населения.

Но есть множество товаров, объёмы продаж которых в розничной сети значительно увеличились с 2019 г.

Доля отечественных и импортных товаров, проданных в рознице Беларуси

Большинство продовольственных товаров, продаваемых в розничной сети Беларуси, – отечественного производства, многие – «местные на 100%».

Но много продуктов, которые в основном импортные или даже на 100% импортные – по природно-климатическим условиям произрастания прежде всего.

А вот доля продажи импорта в группе непродовольственных товаров в розничной сети Беларуси намного больше, чем в продовольственном секторе. Да и «на 100% отечественные» дизтопливо и бензин – выработаны из импортной нефти.

«Самый отечественный» товар, и сырьё для изготовления которого – местное, это пиломатериалы. Хотя там есть и почти 11%-я доля импорта.

Но если проследить в динамике удельный вес отечественных товаров, проданных в организациях розничной торговле Беларуси, то окажется, что он падает, но больше – в непродовольственном секторе. В продовольственном – доля немного выросла.