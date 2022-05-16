Андрей Хмель, министр ЖКХ, в эфире «СТВ» пояснил, что услуга видеонаблюдения в жировках будет дополнительной.

«Что касается цены этой услуги, она определяется только исполнителем и получателем услуги в рамках договора. Она сегодня не регулируется Министерством жилищно-коммунального хозяйства. И в жировку эта дополнительная жилищно-коммунальная услуга может быть включена только при наличии договора у этого гражданина на оказание этой услуги», — сказал министр.

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