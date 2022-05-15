Кто пришёл на футбол (фотографии болельщиков с матча «Слуцк» - «Днепр-Могилёв»)

Слуцкий городской стадион, 15 мая. Смотрите подборку фотографий болельщиков, которые пришли на матч. Кстати, более 500 человек получили бесплатно календари игр «Слуцка» в высшей лиге с фотографиями игроков команды и их автографами.

Календари изданы газетой «Кур’ер» в партнёрстве с Букмекерской конторой «Марафон».

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Сам матч с гостями из Могилёва завершился вничью со счётом 2:2. «Слуцк» открыл счёт на пятой минуте игры (гол забил Вергейчик), гости сравняли счёт через пять минут (Марков), ещё через 7 минут Глебко снова обеспечил лидерство «Слуцку». Только во втором тайме на 80-й минуте Гусев избавил «Днепр-Могилёв» от поражения и обеспечил ничью — 2:2.