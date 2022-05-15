В Беларуси продолжает расти конкуренция на рынке труда. По данным rabota.by, с начала года количество активных вакансий в нашей стране сократилось на 27,4%, а число резюме выросло на 23,3%. Специалисты продолжают констатировать, что сейчас наступает подходящее время для найма высококвалифицированных сотрудников, даже несмотря на кризис. Что ещё происходит в этой сфере? «Про бизнес» собрал несколько тезисов с прошедшего вебинара «Сверхновый рынок труда Беларуси 2.0».

Сейчас есть из кого выбирать новых сотрудников

Кризис 2022 года похож по последствиям для рынка труда на 2020 год, когда в Беларуси только-только появился коронавирус. В мае того года количество вакансий уменьшилось более чем на треть. В этот раз наблюдалась подобная картина: плавный рост новых предложений в январе-феврале и кардинальное изменение ситуации после наступления кризиса.

— После 24 февраля 2022 года рынок начал сокращаться, — говорит директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова. — До 24 апреля мы фактически приблизились к максимальной цифре падения за 2020 год: количество вакансий уменьшилось на 27% в сравнении с январем текущего года.

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Но похоже на то, что дно пройдено, и сейчас падение числа вакансий замедлилось.

Эксперт приводит сравнительные данные за март 2022 года, из которых можно составить ТОП-5 сфер с наибольшим снижением количества вакансий в сравнении с февралём:

  1. Управление персоналом, тренинги (-43% вакансий).
  2. Информационные технологии, интернет, телеком (-33%).
  3. Маркетинг, реклама, PR (-32%).
  4. Банки, инвестиции, лизинг (-27%).
  5. Туризм, гостиницы, рестораны (-26%).

— Я вижу несколько очевидных причин. Количество рекрутинга снизилось, потому что падают вакансии, компании не развиваются и не набирают персонал. Соответственно, уменьшается нагрузка на специалистов в этой сфере.

Приблизительно та же ситуация в информационных технологиях. Это связано с уменьшением количества вакансий в компаниях и с уменьшением в принципе компаний в сфере IT в Беларуси. Также в компаниях сокращаются маркетинговые бюджеты. И нет такой востребованности в новых кадрах, — добавляет спикер.

Меньше всего упали предложения в следующих сферах:

  1. Медицина (-10%).
  2. Начало карьеры, студенты (-11%).
  3. Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (-14%).
  4. Административный персонал (-19%).
  5. Рабочий персонал (-20%).

Параллельно с этим процессом в Беларуси выросло количество активных резюме.

К 24 апреля 2022 года число активных резюме выросло на 23,3% в сравнении с январем.

Наибольший рост резюме в процентном соотношении был зарегистрирован в следующих сферах:
  1. Начало карьеры, студенты (на 20,7% больше, чем в феврале 2022 года);
  2. Туризм, гостиницы, рестораны (17,7%).
  3. Информационные технологии, интернет, телеком (16,3%).
  4. Маркетинг, реклама, PR (14,7%).
  5. Административный персонал (14,3%).

— Для начала карьеры и студентов это традиционный рост, сфера больше остальных прирастает по резюме, — объясняет Светлана Шапорова. — Что касается IT и маркетинга, то здесь на фоне сокращения числа вакансий идёт увеличение количества резюме.

Число резюме и вакансий можно рассматривать в другой величине — уровне конкуренции. Эксперт говорит, что привычный уровень конкуренции — это 6−7 резюме на одну вакансию.

— В 2021 году было порядка 6 резюме на одну вакансию, — приводит данные специалист. — То есть было довольно сложно подбирать специалистов. А с 24 февраля у нас растёт конкуренция. И сейчас, к 24 апреля, этот показатель поднялся до 11,3 резюме на одну вакансию. Это говорит о том, что в некоторых профессиональных областях вести наем стало несколько легче.

Профессиональные сферы с самым высоким индексом конкуренции, по данным rabota.by по итогам марта:

  1. Начало карьеры, студенты (17,7 резюме на одну вакансию).
  2. Управление персоналом, тренинги (10,6).
  3. Административный персонал (8).
  4. Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия (7,5).
  5. Маркетинг, реклама, PR (7,1).

Что происходит с рынком труда в IT и транспортно-логистической сфере

Одни из самых кардинальных изменений после 24 февраля произошли в сфере информационных технологий. В марте относительно предыдущего месяца количество вакансий сократилось на 33%, а количество резюме, наоборот, увеличилось на 16,3%.

— Из-за этого выросла конкуренция. В конце февраля её уровень составлял 2,6 резюме на одну вакансию и дошёл к 24 апреля до 6,2 резюме. Это говорит о том, что подбирать сотрудников можно и нужно. Сейчас есть из кого выбрать. При этом более 53% IT-специалистов готовы к переезду, — говорит эксперт.

Ещё один важный момент — в 2022 году в Беларуси в IТ впервые за 3 года упали предлагаемые медианные заработные платы.

Падение небольшое — всего на 4% в сравнении с предыдущим годом: 2270 белорусских рублей (или $ 891) против 2190 рублей ($ 860) в этом году. А зарплатные ожидания сотрудников, наоборот, выросли на 6% с 1480 рублей ($ 581) до 1570 рублей ($ 616).

Медианное значение заработной платы — величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готова платить меньше указанной величины.

— Абсолютные значения могут отличаться. Важнее процентное соотношение. Всё говорит о том, что сейчас можно подобрать специалиста за разумное вознаграждение. Теперь компаниям нет смысла переплачивать, потому что количество предложений на рынке упало, — резюмирует Светлана Шапорова.

Аналогичные изменения наблюдаются в транспортно-логистической сфере: в марте в сравнении с февралем количество вакансий сократилось на 20%, а число активных резюме выросло на 10,8%.

— В итоге уровень конкуренции вырос почти в 2 раза, с 2,9 резюме на вакансию 24 февраля до 5 резюме на 24 апреля. Соискателей из этой сферы какое-то время подбирать будет легче.

Увеличилось и количество специалистов этой сферы, готовых к переезду (теперь на это согласны 26,2% соискателей, в 2021 году — 25,9%).

Динамика заработных плат в транспортно-логистической сфере немного отличается от IT. Медианное значение предлагаемых зарплат по Беларуси выросло на 11% до 1320 рублей ($ 518,2), а ожидаемых зарплат — на 7% до 1280 рублей ($ 502,5).

Как HR-специалист может повлиять на эффективность работы компании в кризис

Люди, которые сейчас заняты в управлении персоналом, считают, что нынешняя ситуация по масштабам и скорости развития превосходит многие предыдущие кризисы. Изменения влияют на все рынки и профессиональные сферы. И это приводит к тому, что компании уходят от долгосрочного планирования к прогнозам максимум до 1−3 месяцев:

— Конечно, наличие среднесрочной и долгосрочной цели, максимальное удлинение горизонта планирования способствует большей эффективности компании, но в настоящее время важной составляющей локального конкурентного превосходства является адаптивность компании и сотрудников, — говорит консультант конкурса «Премия HR-бренд» Наталья Зайцева. — Но, к сожалению, некоторые руководители находятся в состоянии предпринимательской усталости. Это состояние отражается и на бизнесе, и на людях. Сегодня на рынок труда выходят высококвалифицированные специалисты и профессиональные топ-менеджеры. Некоторые эксперты покидают компании. Что может помочь удержать или привлечь сотрудников? Может ли HR сегодня помочь в поиске источников возобновления индивидуальной командной или предпринимательской энергии?

Наталья Зайцева подчеркивает: сейчас, как никогда раньше, важно знать, о чём говорят сотрудники и что их беспокоит. Вот основные вещи, которые могут их волновать:

  1. Кризис смыслов. Рост депрессивных и тревожных расстройств. К сожалению, говорит эксперт, люди ещё не готовы обращаться за психологической или психотерапевтической помощью. По-прежнему психотерапия воспринимается, как медикаментозная и карательная помощь. Важно заострять на этом внимание и объяснять, к каким конкретно результатам может привести терапия.
  2. Информационный вакуум. Руководители по-прежнему очень дозированно или иносказательно рассказывают о положении дел и планах компаний. Сотрудники теряют определённость и уверенность в завтрашнем дне, поэтому смотрят варианты трудоустройства в других компаниях. И, что самое нецелесообразное, они снижают свою эффективность, потому что не понимают перспектив. Поэтому важно объяснять цели и задачи компании хотя бы в краткосрочной перспективе, советует специалист.
  3. Давление социального окружения. Часть сотрудников слышит от своего окружения вопросы вроде «Почему ты работаешь в этой компании?». Это социальное давление усиливает тревожное состояние. Поэтому, если в компании есть четкая перспектива развития любых направлений, о ней нужно рассказывать людям и дарить таким образом тезисы и формулировки, с которыми ваш сотрудник вернётся домой в своё окружение.
  4. Растёт ценность стабильных компаний и компаний с чётким видением и перспективой будущего. Люди держатся за свои места и с пониманием относятся к нереализованным предложениям по повышению заработной платы или улучшению социальных условий.

Пандемия изменила значимость HR-специалистов и их модель работы.

Сейчас HR-м даются права и полномочия для удержания ключевых сотрудников и помощи по проведению изменений внутри компании.

Вот несколько шагов для HR от Натальи Зайцевой, которые могут помочь принять важные решения и изменения для компании в кризис:

Первое — разделите площадки для обсуждения текущей ситуации, видения будущего и построения конкретных планов. Это может быть одна и та же встреча с небольшими перерывами или в разных помещениях, с одним и тем же составом людей. Наш мозг не может одновременно анализировать текущую ситуацию, мечтать и планировать.

Второе — привлекайте для антикризисных и/или инновационных встреч экспертов (не только или не столько руководителей, а специалистов), которые участвуют (или будут участвовать) в создании ценностного предложения для имеющегося или потенциального клиента.

Можно начать с изучения портфолио сотрудников. Обратитесь к коллегам и попросите их, чтобы они рассказали о своих послужных списках, биографии, контактах и подумали, что из этого может помочь компании в данный момент. Это могут быть неформальные встречи, опросы. Потому что много информации теряется, так как она не является целевой в какой-то конкретный момент.

Так можно найти сотрудников-мультипотенциалов, то есть таких людей, которые развиваются в двух или трёх профессиональных областях.

Не забывайте привлекать к обсуждению людей с альтернативной топ-менеджмент точкой зрения. Их мнение нужно поощрять, потому что чем больше в дискуссии звучит голосов, тем она эффективнее. Также постарайтесь выявить сотрудников, склонных к дисбалансу в восприятии реальности.

Ваш бизнес-корабль одинаково может пострадать от крена в сторону оптимизма или пессимизма.

Очень внимательно относитесь к активным коммуникациям работников, которые находятся в состоянии «послезнания» (hindsight bias, хайндсайт) и часто повторяют: «Я же говорил», «Я так и знал». Подобные высказывания могут привести к упадническому настроению других участников дискуссий, поэтому коммуникацию таких коллег следует контролировать.

Третье — изучайте и рассказывайте сотрудникам о кейсах, исторических и бизнес-примерах выхода из кризисных ситуаций и прорывных инновационных решениях и бизнес-моделях. Также нужно использовать бенчмаркинг, сравнивая свою деятельность с лучшими конкурентами на рынке, чтобы скорректировать свою антикризисную стратегию.

Важно понимать, что не все ваши бизнес-идеи придуманы. Всегда есть возможность создать что-то иное.

Четвёртое — продумать источники мотивации для сотрудников. В кризисное время важно открыть все шлюзы для предпринимательской энергии. И лучшее, что вы можете сделать — дать людям рядом с вами реализовывать их энергию.

Конкурсы идей по повышению эффективности имеющихся бизнес-процессов, «лаборатории» по поиску инновационных решений, сбор мнений и предложений от клиентов и подписчиков — формы могут быт разными, но цель — раскрытие потенциала команд и человека.

Пятое — научите и научитесь говорить содержательное «Спасибо!» клиентам, сотрудникам и топ-менеджерам. Навык позитивной обратной связи способен укрепить мотивацию и создать энергию сотрудничества.