15 мая, на пляже в Слуцке кто-то потерял лыжи. Фотофакт

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15 мая, на пляже в Слуцке кто-то потерял лыжи. Фотофакт
Фото: Алексей Скрынников

Городской пляж, 11-й городок, Слуцк, 15 мая. Непонятно как, но прямо у ступеней к пляжу лежат лыжи, где вторая из пары – не известно.