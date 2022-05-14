Хлеб за 5 млн, курица за 15 млн, талончик на проезд за 1 трлн… Как в Зимбабве запретили инфляцию (короткая история диких цен)

Цены растут так быстро, что по всему миру еле успевают фиксировать рекорды. Что дальше? Готовых ответов из будущего нет. Зато есть уроки из истории, хотя и не все хотят учиться по ним. Onliner вспоминает историю Зимбабве, где попали в ловушку гиперинфляции — нули просто перестали помещаться на купюрах и ценниках.

Очень дорогая реформа

Когда Зимбабве получило независимость от Великобритании в 1980 году, бо́льшая часть плодородных земель в стране находилась во владении белых фермеров европейского происхождения. Ставший президентом страны Роберт Мугабе решил изменить то, что он называл дисбалансом колониальной эпохи, и расширить возможности для темнокожего населения.

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Так началась земельная реформа, которую позже называли причиной гиперинфляции и нехватки продовольствия. Изначально в преобразованиях помогала деньгами Великобритания, передача земли должна была быть добровольной и учитывать интересы покупателя и продавца. Но процесс посчитали слишком медленным и точечным, поэтому по наступлении 2000-х начался ускоренный передел земли. Так 4500 белых фермеров потеряли владения без какой-либо компенсации, а около 300 тыс. темнокожих семей, наоборот, получили их.

Это решение стало предметом ожесточенных споров, а его реализация сопровождалась насилием. Противники земельной реформы говорили, что такой шаг Мугабе привел сельское хозяйство в упадок — отсюда и безумный рост цен на еду.

Вместе с независимостью страна получила в 1980 году и собственную валюту — зимбабвийский доллар (вместо родезийского доллара). Некоторое время экономика страны чувствовала себя вполне неплохо, но после земельной реформы и возникших трудностей цены начали терять связь с реальностью. В 2001-м инфляция впервые оказалась трехзначной, превысив 100%. В последующие годы она продолжала ускоряться.

Из-за банковского кризиса фермеры не могли получить кредиты, и земли превращались в пустошь. Особенно пострадал экспорт табака, который обеспечивал экономике постоянный приток иностранной валюты. Причинами коллапса и гиперинфляции также называли коррупцию и плохо контролируемые государственные расходы. Экономику подорвало участие Зимбабве в войне в Демократической Республике Конго.

Только в 2017 году белым фермерам начали возвращать землю и пообещали компенсации. В правительстве Зимбабве надеялись, что взамен Запад снимет введенные ранее санкции. К этому времени в стране осталось всего несколько сотен белых фермеров.

Курица за 15 млн, хлеб за 5 млн

Как так получилось, что зимбабвийские деньги фактически превратились в пыль? После земельной реформы проблемы нарастали с каждым годом, и в какой-то момент их уже даже не пытались закамуфлировать. В 2007 году Мугабе открыто заявлял, что если денег не хватит, то их просто допечатают. Тогда инфляция оценивалась в 4500% (но точную цифру отследить было уже невозможно). У Мугабе было свое объяснение: это все следствие заговора западных стран.

Печатный станок работал, не останавливаясь, а правительство страны боролось с ростом цен так, как умело: владельцам бизнесов поручили сдерживать цены. В итоге с полок предсказуемо исчезли продукты первой необходимости: кукурузная мука, хлеб, мясо, молоко. Бизнес объяснял, что продукты невозможно продавать по тем ценам, на которых настаивают власти. Тогда в ход пошли принудительные меры, за «неправильные» цены арестовали и оштрафовали около 5 тыс. человек.

Однако ценники никак не хотели сдавать назад, и в начале 2008 года правительственный орган по контролю за ценами разрешил подорожать кукурузной муке, сахару и хлебу в надежде, что это позволит вернуть еду на полки магазинов. Курица теперь стоила 15 млн зимбабвийских долларов, буханку хлеба хотели продавать за 5 млн.

Для похода в магазин нужна была большая сумка с наличкой, но даже увесистая пачка банкнот не гарантировала покупку: ценники могли переписывать по несколько раз в день.

Вовсю процветал черный рынок, где можно было урвать пачку сахара или другой дефицитный товар. При этом если вы платите в зимбабвийских долларах, то цена для вас будет выше, чем при расчете в другой валюте.

Цены продолжали галопировать, и власти объявили инфляцию вне закона. На время прекратилась публикация официальной статистики, хотя эксперты пытались продолжать подсчеты. По их оценке, 14 ноября 2008 года годовой уровень инфляции достиг максимума в 89,7 секстиллиарда процентов (это 42 нуля, если вы пытаетесь представить себе эту цифру). Правительственные данные показывали, что пиковый уровень инфляции в Зимбабве составил около 80 млрд процентов. Такое количество нулей не могло поместиться ни в головах людей, ни на ценниках.

Тем не менее центральный банк Зимбабве не останавливал печатный станок и в начале 2009 года представил купюру в $100 трлн.

Впрочем, власти все еще не успевали за настоящей инфляцией, и в какой-то момент триллионной банкноты уже не хватало, чтобы купить талончик на проезд в общественном транспорте.

Инфляционное безумие отметили Шнобелевской премией. Ее присудили директору Резервного банка Зимбабве Гидеону Гоно за то, что он выпустил деньги от 1 цента до 100 трлн и нашел способ «ежедневно упражняться с широким спектром цифр».

Но обычным людям было не до шуток. Разгон инфляции вместе с другими экономическими проблемами означал, что государству все сложнее выполнять свои обязательства по зарплатам и содержанию инфраструктуры. Отключения воды и электроэнергии стали частой проблемой, а разжечь огонь миллионными купюрами было дешевле, чем газетой.

Несмотря на попытки правительства исправить ситуацию, в зимбабвийском долларе больше не было особого смысла.

Экстремальная инфляция привела к тому, что люди старались максимально избегать любых операций в национальной валюте. И ее решили похоронить.

Впрочем, шанс немного разбогатеть, если у тебя есть зимбабвийские доллары, еще оставался. Банкноту с множеством нулей можно было выставить на eBay — там коллекционеры смотрели на нее с бо́льшим интересом, чем продавцы в зимбабвийских магазинах. Некто мистер Латис потратил $150 тыс. на покупку таких купюр, почувствовав, что последние доллары Зимбабве будут «лучшими банкнотами на коллекционном рынке». И его ожидания оправдались.

Внезапный интерес к этой валюте подтверждался еще одним фактом: ее даже пытались подделать, чтобы продать коллекционерам.

Доллар вместо доллара, и наоборот

12 апреля 2009 года стало известно о запрете зимбабвийского доллара. Когда его вывели из обращения, его курс составлял 35 квадриллионов за американский доллар.

На смену зимбабвийскому доллару пришли в основном доллар США и южноафриканский ранд, а также другие валюты. Это помогло затормозить рост цен и даже выйти на дефляцию в 2,3%.

Экономика смогла немного ожить, но из-за долларизации обрастала новыми проблемами. Если в нулевых страна страдала из-за чрезмерной активности печатного станка, то теперь в Зимбабве физически не хватало денег. Государство не могло их печатать, и это лишало его важного экономического рычага.

Страна гораздо больше импортировала, чем экспортировала, и, чтобы остановить отток долларовых банкнот из страны, были введены электронные денежные средства и местные облигации, которые называли суррогатными банкнотами. Несмотря на привязку к доллару, их курс постоянно снижался. Люди относились к эрзац-валюте с неодобрением и подозрением.

Постоянная турбулентность привела к тому, что зимбабвийцы стали с интересом засматриваться на биткоин. Пока на других рынках к нему относились с опаской из-за волатильности, для жителей Зимбабве криптовалюта выглядела вполне рабочим инструментом, позволявшим защититься от дикой инфляции.

Для контроля за ценами в 2019 году власти анонсировали возвращение зимбабвийского доллара. Собственную валюту воскресили в виде RTGS-долларов (валовые расчеты в реальном времени), на время запретив доллар американский.

Тем не менее возвращение собственной валюты тоже не обошлось без проблем. Люди отправились в банки, чтобы получить купюры на руки, но жесткие лимиты не позволяли им снять достаточное количество денег, чтобы сделать запас под матрасом. Однако кое-кому удавалось сделать это, и в стране начали появляться так называемые «денежные бароны». Люди утверждали, что в соцсетях стали мелькать фотографии с пачками банкнот и ведрами монет, хотя банки не были уполномочены выдавать столько наличности одному клиенту.

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Как выглядит инфляция в Зимбабве сегодня, когда мы слышим о рекордном уровне цен по всему миру? По последней доступной статистике, в апреле годовой прирост цен составил «всего» 96,4%. Вот как это выглядит в переводе на продукты: два литра растительного масла теперь продаются за $4,50 вместо $3,80 в марте, а около двух килограммов сахара в настоящее время обойдутся в $2,50 (мартовская цена — $1,90).

На фоне того, что в июле 2020 года инфляция составляла 837% из-за последствий засухи и пандемии коронавируса, нынешние цифры могли бы быть победой. Однако у экспертов поводов для оптимизма пока не так много: инфляцию подстегивает девальвация зимбабвийского доллара, которая продолжает разгоняться.