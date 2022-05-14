Тренажёры возле центральной аптеки в Слуцке привели в порядок. Фотофакт

Внешний вид площадки с уличными тренажёрами привели в порядок. Напомним, что в конце апреля читательница «Кур’ера» Ольга Львовна в своей «Народной новости» предлагала обратить внимание на её состояние и не самый приятный внешний вид.

«Задумка с тренажёрами под открытым небом замечательная, спасибо тому, кто это всё соорудил. Но хочется, чтобы это всё было в исправном состоянии», — писала она. Покрашены уличные тренажёры были в начале мая.

Реклама

В ТЕМУ: «Вид удручающий». Жительница Слуцка обратила внимание на уличные тренажёры возле 80-й аптеки