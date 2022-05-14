Просмотр порно улучшает сексуальную жизнь у женщин. У мужчин — наоборот

Регулярный просмотр порно связан с улучшением сексуальных возможностей у женщин. У мужчин — наоборот. К таким выводам пришли швейцарские ученые в ходе трехэтапного исследования с участием ста тысяч молодых людей, пишет Phys.org.

«Чем больше женщины смотрят порно, тем выше их ощущение собственной сексуальной компетентности, тем меньше у них проблем в постели, тем более удовлетворенными чувствуют себя их партнеры-мужчины. Чем больше мужчины смотрят порно, тем сильнее они сомневаются в своих сексуальных возможностях, тем чаще возникают проблемы с влечением, эрекцией и биологической стороной полового акта. Партнерши таких мужчин часто неудовлетворены», — заявили исследователи.

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Несмотря на выявленную устойчивость такой связи, просмотр порно нельзя назвать главным фактором низкого качества сексуальной жизни у мужчин. Также фильмы для взрослых — не панацея от проблем в постели для женщин, говорят ученые.