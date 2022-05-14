Узнали, почему на обновлённой спортплощадке в Слуцке пока играют только взрослые и что делать детям

Обновлённая спортплощадка на улице Зелёной торжественно открылась 9 мая, но потом её заперли. Там играют какие-то взрослые, а дети с мячами не могут зайти. Жители микрорайона возмущаются. Узнали, почему возникла такая ситуация и что делать обычным детям, которые хотят поиграть в своём дворе.

Что происходит

В понедельник, 9 мая, в Слуцке во дворе на улице Зелёной торжественно открыли спортплощадку с новым искусственным покрытием. На следующий день, 10 мая, случчане написали в «Кур’ер», что площадка заперта и рабочие досыпают там песок. Так же было и в среду, 11 мая. Как пояснили «Кур’еру» в райисполкоме, площадку доделают на неделе, и уже в четверг-пятницу она станет доступна с 9 утра до 9 вечера.

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Однако тем же вечером, 11 мая, случчанка Инна Шилович написала «Кур’еру», что на площадке «уже играли какие-то парни в форме, а дети сидели за забором с мячиком и смотрели».

В пятницу, 13 мая, случчанин Михаил Лагун написал в Instagram об этой же площадке: «Торжественно открыли с музыкой и ведущим, даже матч показательный сыграли. А что сейчас? Всё закрыто. Везде замки. Дети приходят с мячом и ходят кругами, думая, как попасть».

В субботу, 14 мая, ещё одна случчанка написала «Кур’еру» в директ: «Только по вечерам мужики взрослые играют в футбол, а дети ходят как неприкаянные вокруг. Пришли, поиграли, закрыли, ушли. Так нахрен она вообще тогда нужна».

Ещё один житель микрорайона рассказал, что в прошлые годы эта площадка, хоть и неблагоустроенная, но была открыта, и туда можно было зайти в любое время.

Почему так происходит, что это за взрослые, что делать детям и когда площадку откроют

«Кур’ер» снова связался с Александром Хоревичем, заместителем председателя райисполкома по архитектуре и строительству. Тот разобрался в ситуации и сообщил следующее.

Ключи от спортплощадки находятся в ЖЭУ-5. Взрослые, которые по вечерам играют на площадке — это команды городских предприятий. Они берут ключ, играют, а потом отдают обратно в ЖЭУ. Обычные подростки или жители микрорайона, которые собрались поиграть, тоже могут так сделать. Кто-то из них должен зайти в ЖЭУ-5, взять там ключ под свою ответственность, а после игры отнести обратно.

Такие меры — не навсегда, а только пока на площадке не установят камеры видеонаблюдения. Слуцкое ЖКХ уже направило заявку на установку камер в «Белтелеком». Когда видеонаблюдение заработает, площадка будет открыта для всех желающих, как и заявлялось ранее, с 9 утра до 9 вечера, и брать ключ уже будет не нужно.

ЖЭУ-5 находится в общежитии по адресу улица Чехова, 55. Это во дворах за «Северным» магазином. Время работы ЖЭУ по будням — с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. В субботу — с 8.00 до 12.00. Воскресенье — выходной.