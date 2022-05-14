В Слуцке на улице Чехова ногу мужчины зажало в мотокультиваторе. Его спасали сотрудники МЧС

В пятницу, 13 мая в 11:36 спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что требуется помощь в извлечении ноги мужчины из агрегата, сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия прибыли спасатели и медики.

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– Правая нога мужчины была зажата в мотокультиваторе. Он находился в сознании. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и бензореза мы обрезали фрезу от основания агрегата и помогли медикам погрузить мужчину в «скорую», – прокомментировали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован, рассказывает «Беларусь сегодня».