Сегодня, 14 мая, Александр Турчин, председатель Минского облисполкома, на внеочередной сессии районного Совета депутатов в Слуцке представил нового председателя Слуцкого райисполкома Владимира Гогу. Новый глава района вступит в должность 16 мая.

Владимир Гога родился 8 августа 1980 года в деревне Исерно Слуцкого района. После школы поступил в Минский финансово-экономический колледж. И с 2000 года около 5 лет работал экономистом 1 категории финансового отдела Минского районного исполнительного комитета. В 2004 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности финансы и кредит. С 2005 года молодой специалист трудился уже ведущим экономистом, главным экономистом и консультантом Главного управления бюджетной политики Министерства финансов Республики Беларусь. В 2013 он стал начальником финансового отдела, а затем и всего финансового управления в Слуцком районном исполнительном комитете. Женат, воспитывает дочь.

Губернатор Минской области поздравил новоизбранного председателя с вступлением в должность и вручил ему удостоверение и цветы. Слуцкий регион очень большой, значимый и сложный, поэтому Александр Турчин нацелил руководителя на выполнение важной миссии — достижение следующего этапа развития Слуцкого района.

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«Человек местный не может быть равнодушным к проблемам того региона, где он родился, — отметил председатель Минского облисполкома. — Первое, на что я ориентировал Владимира Леонидовича — это экономика, а также пристального внимания требует социальная сфера и здравоохранение. Предстоит поэтапная работа в Центральной районной больнице. Сельское хозяйство в Слуцком районе на высоком уровне, но нам есть куда стремиться, чтобы получать стабильно высокие результаты

Александр Турчин также попросил показать командную работу по всем направлениям, чтобы через год-два придать Слуцку надлежащий лоск. Еще одной поставленной задачей стала активизация работы малого и среднего бизнеса в регионе.