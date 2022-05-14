Традиция приготовления и употребления блюд из тертого картофеля: драников, бабки, — получит статус историко-культурной ценности Беларуси. За такую идею проголосовали в Минкульте страны.

Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия единогласно поддержал это предложение ведомства.

В Минкульте отметили: перед тем, как вынести вопрос на обсуждение, традиция была изучена на всей территории Беларуси. Зафиксировано 235 народных рецептов.

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«В семье каждого белоруса на столе присутствуют драники, бабка и другие блюда, ставшие гастрономическим брендом нашей страны. Блюда из тертого картофеля — особенность национальной кухни белорусов, сформировавшаяся в конце девятнадцатого века, и до сих пор сохраняется», — отметил Сергей Саракач, заместитель министра культуры.

Формально статус историко-культурной ценности решено придать «традициям приготовления и употребления блюд из тертого картофеля (драников, картофельных блинов, бабки)». Решение о включении блюд из тертого картофеля в список историко-культурных ценностей будет принято в ближайшее время.