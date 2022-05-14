На рынке лук-севок стоит от 22 рублей за килограмм. Арбуз — по 4 рубля за килограмм. Много посадочного материала: цветы, овощи, травы. Продают ещё садовые деревья, кусты. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов пятницы, 13 мая.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 3,5 рублей за 1 килограмм

Огурцы гладкие — 4 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 15 рублей за 1 килограмм

Помидор – 6-10 рублей за 1 килограмм

Картофель – 2 рубля за 1 килограмм

Картофель ранний — 4,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 2 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Редис — 2,5 рубля пучок

Баклажан — 10 рублей за 1 килограмм

Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

Арбуз — 4 рубля за 1 килограмм

Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм

Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

Гранаты — 8 рублей за 1 килограмм

Груша — 5 ,5 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 3,5 рублей за 1 килограмм

Яблоки – 4,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма

Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм

Киви- 6,5 рублей за 1 килограмм

Клубника — 17 рублей за 1 килограмм

Рассада

Капуста (10 штук) – 7 рублей

Помидоры (10 кустов) – 7 рублей

Перец (10 кустов) — 7 рублей

Семена кукурузы: 2 рубля примерно 20-25 штук

Нарциссы – корень 4 рубля

Форзиция — 8 рублей корень

Спирея белая — 7 рублей

Петунья — 2 рубля за 1 корень

Бегония — 2 рубля за 1 корень

Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

Розы — 8-20 рублей

Гладиолусы — 0,8-1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Малина — 6 рублей за 1 куст

Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст

Яблоня — 15 рублей за 1 дерево

Груша — 18 рублей за 1 дерево

Вишня, слива, черешня-20 рублей за 1 дерево

Абрикос — 25 рублей за 1 дерево

Персик- 30 рублей за 1 дерево

Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-летнего возраста

Туи – 25-40 рублей в зависимости от размера

Лаванда- 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

Лук-севок-от 6 до 15 рублей

Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм

Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм

Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра

Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра

Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм

Капуста «Провансаль» – 5 рубля за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм

Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм

Лечо домашнее – 4 рубля за 0, 5 литра

Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм

Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра

Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм

Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм

Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм

Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм

Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм

Принадлежности для огорода

Теплица 3 метра — 50 рублей

Теплица 5 метров – 60 рублей

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Целлофан 4 метра (ширина) — 5 рублей за 1 метр