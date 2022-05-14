На рынке лук-севок стоит от 22 рублей за килограмм. Арбуз — по 4 рубля за килограмм. Много посадочного материала: цветы, овощи, травы. Продают ещё садовые деревья, кусты. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов пятницы, 13 мая.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 3,5 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы гладкие — 4 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 15 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 6-10 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 2,5 рубля пучок
  • Баклажан — 10 рублей за 1 килограмм
  • Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

  • Арбуз — 4 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Гранаты — 8 рублей за 1 килограмм
  • Груша — 5 ,5 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 3,5 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки – 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
  • Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм
  • Киви- 6,5 рублей за 1 килограмм
  • Клубника — 17 рублей за 1 килограмм

Рассада

  • Капуста (10 штук) – 7 рублей
  • Помидоры (10 кустов)  – 7 рублей
  • Перец (10 кустов) — 7 рублей
  • Семена кукурузы: 2 рубля примерно 20-25 штук
  • Нарциссы – корень 4 рубля
  • Форзиция — 8 рублей корень
  • Спирея белая — 7 рублей
  • Петунья — 2 рубля за 1 корень
  • Бегония — 2 рубля за 1 корень
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
  • Розы — 8-20 рублей
  • Гладиолусы — 0,8-1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Малина — 6 рублей за 1 куст
  • Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
  • Яблоня — 15 рублей за 1 дерево
  • Груша — 18 рублей за 1 дерево
  • Вишня, слива, черешня-20 рублей за 1 дерево
  • Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
  • Персик- 30 рублей за 1 дерево
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-летнего возраста
  • Туи – 25-40 рублей в зависимости от размера
  • Лаванда- 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Лук-севок-от 6 до 15 рублей
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
  • Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм
  • Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
  • Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста «Провансаль»  – 5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Лечо домашнее – 4 рубля за 0, 5 литра
  • Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм

Принадлежности для огорода

Теплица 3 метра  — 50 рублей

Теплица 5 метров  – 60 рублей

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Целлофан 4 метра (ширина) — 5 рублей за 1 метр

 