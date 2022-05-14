На рынке лук-севок стоит от 22 рублей за килограмм. Арбуз — по 4 рубля за килограмм. Много посадочного материала: цветы, овощи, травы. Продают ещё садовые деревья, кусты. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов пятницы, 13 мая.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 3,5 рублей за 1 килограмм
- Огурцы гладкие — 4 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 15 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 6-10 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
- Картофель ранний — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Редис — 2,5 рубля пучок
- Баклажан — 10 рублей за 1 килограмм
- Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм
Фрукты
- Арбуз — 4 рубля за 1 килограмм
- Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Гранаты — 8 рублей за 1 килограмм
- Груша — 5 ,5 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 3,5 рублей за 1 килограмм
- Яблоки – 4,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
- Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм
- Киви- 6,5 рублей за 1 килограмм
- Клубника — 17 рублей за 1 килограмм
Рассада
- Капуста (10 штук) – 7 рублей
- Помидоры (10 кустов) – 7 рублей
- Перец (10 кустов) — 7 рублей
- Семена кукурузы: 2 рубля примерно 20-25 штук
- Нарциссы – корень 4 рубля
- Форзиция — 8 рублей корень
- Спирея белая — 7 рублей
- Петунья — 2 рубля за 1 корень
- Бегония — 2 рубля за 1 корень
- Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
- Розы — 8-20 рублей
- Гладиолусы — 0,8-1 рубль за 1 штуку
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Малина — 6 рублей за 1 куст
- Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
- Яблоня — 15 рублей за 1 дерево
- Груша — 18 рублей за 1 дерево
- Вишня, слива, черешня-20 рублей за 1 дерево
- Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
- Персик- 30 рублей за 1 дерево
- Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-летнего возраста
- Туи – 25-40 рублей в зависимости от размера
- Лаванда- 5-10 рублей за 1 корень
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
- Лук-севок-от 6 до 15 рублей
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
- Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм
- Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
- Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста «Провансаль» – 5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Лечо домашнее – 4 рубля за 0, 5 литра
- Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
- Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм
Принадлежности для огорода
Теплица 3 метра — 50 рублей
Теплица 5 метров – 60 рублей
Целлофан 4 метра (ширина) — 5 рублей за 1 метр