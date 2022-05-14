Предприниматели купили недвижимость за одну базовую и пришли к успеху. Примеры из Слуцка

«Беларусь сегодня» рассказала про случчан, которые приобрели здания у государства за одну базовую, снесли их, построили на их месте новые, соблюли все условия договора и устроили бизнес на новом месте.

История Александра Ведёрко

Инди­видуальный предпринима­тель Александр Ведёрко в 2011 году приобрёл бывший свинарник в бывшем военном городке. Строение было в аварийном состоянии, поэтому снести его оказалось проще, чем восстанавливать.

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«На тот момент уже занимался изготовлением памятников, — вспоминает Александр. — Отдельной мастерской не было, под неё переоборудовал гараж. Когда увидел объявление о продаже старых зданий, решил поучаствовать в аукционе. Тем более многие друзья таким образом к тому времени обзавелись собственными квадратными метрами и организовали на них бизнес. Не все, правда, приобрели объекты за базовую, как я, – на некоторые из них претендовали несколько покупателей, и стартовая цена во время торгов росла. Изначально хотел другое помещение, но оно досталось конкуренту. После покупки здание пришлось сравнять с землёй и по­строить на его месте новое, условиями договора это не за­прещалось».

Два года назад местные органы власти приняли решение о признании условий договора купли-продажи выполненными, и контроль с их стороны прекратился. В том числе был снят запрет на отчуждение объекта, что дало собственнику право распоряжаться приобретенным гос­имуществом по своему усмотрению.

Александр Ведёрко говорит, что условия договора оказались несложными. Нужно было заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет с использованием данного объекта и создать не менее двух рабочих мест.

Сейчас в здании предпринимателя есть пустующие помещения, он сдает их в аренду.

История Виктора Бокова

Ещё один объект тоже рас­положился на территории бывше­го военного городка. Руководитель и учредитель частного предприятия «ЭкоПремьерМонолит» Виктор Боков рассказывает:

«Здания, которое приобретал на аукционе, уже нет. Бывший заглубленный командный пункт по своим техническим характеристикам не соответствовал планам, и его разобрали. Некоторые строительные материалы, что осталис­ь после демонтажа, использовали при возведении нового объекта».

Построив здание, Виктор начал оказывать столярные и плотницкие услуги населению, нанимать людей на работу. Теперь, когда все обре­менения с объекта сняты, предприниматель решил реформировать бизнес:

«Продавать объект не собираюсь, хочу добавить новые услу­ги и сосредоточиться на качест­ве их выполнения. Ра­ботать планирую с сыновьями. Сам буду заниматься плотничеством, а они – изготовлением кованых изделий. Планы большие: соорудить крытый выставочный центр для демонстрации образцов наших работ, а ещё – пристроить к зданию столярную мастерскую».

Текст приводится в сокращении. Полностью материал можно прочитать в источнике.