Предприниматели купили недвижимость за одну базовую и пришли к успеху. Примеры из Слуцка

«Беларусь сегодня» рассказала про случчан, которые приобрели здания у государства за одну базовую, снесли их, построили на их месте новые, соблюли все условия договора и устроили бизнес на новом месте.
История Александра Ведёрко
Индивидуальный предприниматель Александр Ведёрко в 2011 году приобрёл бывший свинарник в бывшем военном городке. Строение было в аварийном состоянии, поэтому снести его оказалось проще, чем восстанавливать.
«На тот момент уже занимался изготовлением памятников, — вспоминает Александр. — Отдельной мастерской не было, под неё переоборудовал гараж. Когда увидел объявление о продаже старых зданий, решил поучаствовать в аукционе. Тем более многие друзья таким образом к тому времени обзавелись собственными квадратными метрами и организовали на них бизнес. Не все, правда, приобрели объекты за базовую, как я, – на некоторые из них претендовали несколько покупателей, и стартовая цена во время торгов росла. Изначально хотел другое помещение, но оно досталось конкуренту. После покупки здание пришлось сравнять с землёй и построить на его месте новое, условиями договора это не запрещалось».
Два года назад местные органы власти приняли решение о признании условий договора купли-продажи выполненными, и контроль с их стороны прекратился. В том числе был снят запрет на отчуждение объекта, что дало собственнику право распоряжаться приобретенным госимуществом по своему усмотрению.
Александр Ведёрко говорит, что условия договора оказались несложными. Нужно было заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет с использованием данного объекта и создать не менее двух рабочих мест.
Сейчас в здании предпринимателя есть пустующие помещения, он сдает их в аренду.
История Виктора Бокова
Ещё один объект тоже расположился на территории бывшего военного городка. Руководитель и учредитель частного предприятия «ЭкоПремьерМонолит» Виктор Боков рассказывает:
«Здания, которое приобретал на аукционе, уже нет. Бывший заглубленный командный пункт по своим техническим характеристикам не соответствовал планам, и его разобрали. Некоторые строительные материалы, что остались после демонтажа, использовали при возведении нового объекта».
Построив здание, Виктор начал оказывать столярные и плотницкие услуги населению, нанимать людей на работу. Теперь, когда все обременения с объекта сняты, предприниматель решил реформировать бизнес:
«Продавать объект не собираюсь, хочу добавить новые услуги и сосредоточиться на качестве их выполнения. Работать планирую с сыновьями. Сам буду заниматься плотничеством, а они – изготовлением кованых изделий. Планы большие: соорудить крытый выставочный центр для демонстрации образцов наших работ, а ещё – пристроить к зданию столярную мастерскую».
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