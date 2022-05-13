В Солигорске стихия унесла жизнь мужчины, второй — госпитализирован

Днём 12 мая строительная организация в Солигорске выполняла работы по заливке бетона в храме. Поднялся сильный ветер, и мастер дал указание рабочим покинуть территорию.

Водитель бетономешалки и арматурщик поднялись на автомобиль, чтобы освободить от веток. В этот момент на них упало два дерева.

Несмотря на усилия врачей, 30-летний арматурщик скончался в больнице, 27-летний водитель госпитализирован.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию, назначил судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются очевидцы. Солигорским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Об этом сообщает Следственный комитет.