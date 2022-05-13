Строительная сфера переживает сейчас не лучшие времена: крупные компании уходят с белорусского рынка, лишая нас привычного ассортимента, цены на многие товары и материалы растут. Как в такой ситуации быть тем, кто находится в процессе ремонта? Ставить его на паузу или все-таки завершать, потому что дальше будет только хуже?

На эти и другие вопросы ответила дизайнер интерьеров Ксения Мицкевич.

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1. Покупайте готовые изделия и остерегайтесь мошенников

Дизайнер утверждает, что ждать, когда стоимость тех или иных товаров снизится, — не самая удачная идея. Лучше не откладывать покупку самых необходимых вещей.

«Например, светиль­ники дорожают буквально каждый день. Такие скачки объясняются проблемами с грузоперевозками. Но достаточно магазинов, которые, наоборот, пока сдерживают цены», — считает эксперт.

Ксения не теряет оптимизма: все европейские компании точно не уйдут с рынка, а даже если такое вдруг произойдёт, всегда найдётся альтернатива в других странах — Китае, Индии, России.

«Возьмём плитку. Многие заказывали её из Италии и Испании. Пока поставки ещё есть, но как будет дальше, неясно. Однако есть неплохая индийская плитка. Она хуже по качеству в плане печати, выбора цвета и рисунка, зато стоит всего 80-100 рублей за 1 м² против €80-100. В крайнем случае есть ещё российские и белорусские линейки, которые порой обойдутся всего по 30 руб­лей», — говорит Ксения.

Что касается мебели, то в стране много производителей, которые смогут покрыть спрос людей с разным достатком, считает дизайнер. Правда, большую часть комплектующих (фурнитуры, ДСП и т.д.) мы закупаем, и, скорее всего, придётся искать новых поставщиков.

«Думаю, сейчас люди предпочтут покупать готовые изделия, а не заказывать их. Это отличный шанс уберечь себя от ситуации, когда мебель просто-напросто до вас не дойдёт: у фирмы могут закончиться ресурсы, она обанкро­тится. А деньги вы не вернёте. Всё-таки время ожидается непростое. Более того, именно в кризисы появляется много мошенников, которые будут наживаться на доверчивых людях. Так что внимательно читайте договор, по возможности фиксируйте стоимость, сроки выполнения заказа», — советует дизайнер.

В целом Ксения считает, что рынок стройматериалов и других нужных в ремонте вещей не схлопнется. Да, качество товаров может заметно снизиться, стоимость — повыситься, но найти хоть что-то будет возможно.

2. Рассчитайте бюджет и не скупайте всё подряд

Обязательно рассчитайте бюджет, в который вам надо вписаться. Для начала составьте список того, что нужно сделать в первую очередь и без чего вы точно не сможете переехать. Обычно это чистовая отделка, кухня и спальное место. Всё остальное можно доделать/докупить уже в процессе.

«Я бы точно не экономила на тех вещах, которые потом трудно будет переде­лать, — это потолок, пол и стены. Ну и кухня, разумеется. Поменять потом плитку или ламинат будет проблематично, — считает Ксения. — Дальше нужно пройтись по магазинам и подобрать для каждой позиции несколько вариантов, разных по качеству и цене. Если вдруг какая-то конкретная продукция закончится, вы легко сможете её заменить.

И самое главное: не торопитесь бежать в магазины и скупать всё подряд в страхе, что скоро на полках ничего не останется. Это самая большая ошибка. Если вы ещё толком не знаете, какой у вас будет интерьер, не нужно приобретать условную плитку или ламинат, руководствуясь принципом «где-нибудь да используем». Или покупать бытовую технику белого цвета, потому что она стоит дёшево, хотя всегда мечтали о чёрной кухне», — советует эксперт.

3. Отнеситесь серьёзно к выбору строителей

Ещё один момент, к которому стоит отнестись серьёзно, — это выбор строителей. Иначе потом придётся бесконечно переплачивать.

Ксения рекомендует нанимать сразу бригаду специалистов вместе с прорабом, чтобы в случае чего было с кого спросить. Ну а если вы хотите искать специалистов по отдельности, то контролируйте весь процесс от начала и до конца.

«Строительная сфера наверняка сильно пострадает. Серьёзно вырастет конкуренция, так что есть все шансы найти профессионала за разумные деньги», — считает Ксения.

4. Присмотритесь к квартирам с готовой отделкой

Ещё один вариант, который поможет сэкономить деньги на ремонте, — квартиры с готовой отделкой.

«Застройщики закладывают в каждый квадратный метр примерно $200-300 за отделку, тогда как ремонт жилья, начиная с бетонных стен, обойдётся минимум в $500 за «квадрат». Так что это довольно выгодный вариант. Понятное дело, что у него есть свои ограничения: например, мы не поменяем электри­ку, не поштукатурим стены, если уже поклеены обои. Но кто-то точно будет готов с этим примириться, чтобы не заниматься ремонтом самому», — считает дизайнер.

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